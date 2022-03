Tauron: wyniki programu Bloki 200+ obiecujące

Wyniki modernizacji bloku węglowego 200 MW w programie Bloki 200+ są obiecujące – ocenił wiceprezes Tauronu Jerzy Topolski. Spółka nie będzie kontynuowała programu wobec planowanego przekazania aktywów węglowych do NABE, jednak uważa, że to może być opłacalna inwestycja.

1 marca br. rząd przyjął w drodze uchwały dokument "Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa". Zakłada on m.in. odkupienie od kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych bloków węglowych, które trafią do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Program Bloki 200+ zakłada modernizację starych bloków węglowych o mocy 200 megawatów pod kątem zmniejszenia ich emisyjności oraz zwiększenia elastyczności pracy, aby mogły pełnić funkcję backupu dla niestabilnych odnawialnych źródeł energii.

Na czwartkowej konferencji wynikowej za 2021 r. wiceprezes Tauronu ds. zarządzania majątkiem Jerzy Topolski odniósł się do inwestycji w programie Bloki 200+ zrealizowanej w Elektrowni Jaworzno III. Jak ocenił, uzyskane dzięki niej parametry, szczególnie dotyczące elastyczności i poziomu minimalnej mocy, są "obiecujące".

"Blok 200-megawatowy ma moc minimalną na poziomie ok. 139 MW, a w ramach tego programu uzyskano nieco ponad 90 MW, bez pogorszenia parametrów, jeśli chodzi o spalanie, o ochronę środowiska. Więc jest to bardzo obiecujące z punktu widzenia sytuacji, jaką mamy" - ocenił Topolski.

"Wydaje się, że w tym okresie przejściowym (w transformacji klimatyczno-energetycznej), kiedy w obecnej sytuacji być może te bloki węglowe będą miały dłuższy czas pracy, tego typu rozwiązania będą mogły istotnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju ze względu na swoją elastyczność w kontekście rosnącej, niestabilnej produkcji z instalacji OZE" - dodał.

"Nie planujemy w tej chwili modernizacji kolejnych bloków ze względu na proces zbycia wszystkich aktywów węglowych do NABE w ramach realizowanego rządowego projektu transformacji sektora energetycznego" - zastrzegł wiceprezes Taurona.

"Natomiast uważamy - i adresujemy to do ministerstwa aktywów - że jest to istotny wkład dla przyszłości tych bloków w ramach NABE - o ile praktycznie ten okres przejściowy w ramach uzgodnień z Unią Europejską dla bloków węglowych zostanie wydłużony. Taka inwestycja będzie wówczas bardzo opłacalna. Ona jest stosunkowo niskonakładowa i szybka do realizacji" - wyjaśnił.

W ostatnich dniach Tauron poinformował o zakończeniu modernizacji bloku energetycznego 200 MW na węgiel w Elektrowni Jaworzno III w ramach programu Bloki 200+. Blok nr 6 elektrowni został dostosowany do reżimu pracy uwzględniającego zwiększoną zmienność obciążenia oraz dużą liczbę odstawień i uruchomień.

Inwestycja pozwoliła m.in. obniżyć minimalną moc, z jaką może bezpiecznie pracować jednostka oraz skrócić czas rozruchów. Zwiększenie sterowalności jednostki ma pozwolić na dostosowanie jej do współpracy z odnawialnymi źródłami energii. Taki model powinien zwiększyć bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego, poprzez możliwości szybkiego włączania bloku, gdy źródła OZE nie będą generować wystarczającej mocy.

W ramach modernizacji obniżono minimum techniczne jednostki do 40 proc. mocy osiągalnej, zwiększono gradient naboru mocy z 1 do 4 proc., skrócone zostały czasy rozruchów. Modernizację wykonało Rafako.

Jak przypomniał Tauron, spółka Tauron Wytwarzanie sukcesywnie zmniejsza emisyjność pracujących w systemie 200 MW jednostek konwencjonalnych. Bloki w Jaworznie zyskały instalacje redukujące emisję tlenków azotu metodą SCR; w Łaziskach zmodernizowano istniejące instalacje SCR oraz IOS, zwiększając ich skuteczność.

Przyjęte przez UE w 2017 r. konkluzje BAT nakładają na duże obiekty energetycznego spalania (LCP) restrykcyjne wymogi środowiskowe dotyczące redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu, jak również chloru, rtęci i fluorowodoru, a także określają wytyczne dla monitoringu emisji.

Zgodnie z planami rządu po wydzieleniu aktywów do NABE państwowe koncerny energetyczne skupią się na inwestycjach nisko- i zeroemisyjnych. W strukturach tych spółek pozostaną także aktywa ciepłownicze i kogeneracyjne.

