Tauron zachęca firmy do korzystania z instalacji fotowoltaicznych

Tauron, do którego sieci podłączona jest jedna trzecia wszystkich mikroinstalacji OZE w Polsce, zachęca firmy do montowania instalacji fotowoltaicznych. Grupa szacuje, że przy typowej instalacji o mocy 50 kWp rachunki za prąd będą niższe o 60-80 proc., a w 25 lat można zaoszczędzić nawet 1 mln zł.

Od lipca obowiązuje nowy system rozliczeń prosumentów, czyli tzw. net-biling, w którym prosument (jednoczesny wytwórca i konsument energii) jest aktywnym uczestnikiem rynku.

Przedstawiciele Taurona przekonują, że zmienione zasady rozliczania nadal są opłacalne dla prosumentów - także dla firm, które zdecydują się na instalacje fotowoltaiczne. Z myślą o nich Tauron przygotował internetowy poradnik, dostępny pod adresem biznes.tauron.pl/ebook-fotowoltaika.

W ocenie ekspertów Taurona, technologia fotowoltaiczna jest obecnie jednym z kluczowych rozwiązań, generujących oszczędności w biznesie, zarówno dla małych, jak i większych firm; szczególnie tych, które zmaksymalizują autokonsumpcję, czyli same będą zużywać większość wytworzonej energii. Poziom autokonsumpcji należy do kluczowych paramertrów, branych pod uwagę przy obliczeniach czasu zwrotu z inwestycji, obok poniesionych nakładów i sposobu finansowania.

"Średniej wielkości firma produkcyjna, która zdecyduje się na montaż najczęściej wybieranej instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp, może dzięki niej zaoszczędzić w ciągu roku od blisko 60 do prawie 80 proc. wydatków na energię" - wskazuje poinformował wiceprezes spółki Tauron Sprzedaż Tomasz Lender, cytowany w czwartkowym komunikacie prasowym Grupy.

Przedstawiciele Taurona wyliczyli, że typowa instalacja o mocy 50 kWp za ok. 180 tys. zł, przy autokonsumpcji wynoszącej 25 proc., zwróci się po ok. 5 latach, generując ponad 35 tys. zł oszczędności rocznie. Jeżeli natomiast firma zwiększy współczynnik autokonsumpcji do 50 proc. (czyli sama będzie zużywać połowę wytworzonej dzięki słońcu energii), okres zwrotu skróci się do niecałych 4 lat, a wartość oszczędności wzrośnie do ok. 46 tys. zł rocznie.

"Oznacza to, że przez 25 lat, czyli przewidywany okres użytkowania paneli fotowoltaicznych, można zaoszczędzić nawet milion złotych" - szacuje wiceprezes Tomasz Lender. Okres zwrotu z inwestycji może być krótszy, jeżeli inwestor posłuży się dodatkowymi instrumentami wspierającymi, np. dotacjami gminnymi czy ulgami i odliczeniami podatkowymi.

