Tauron zachęca klientów do korzystania ze zdalnych form obsługi

Grupa energetyczna Tauron, która z powodu zagrożenia koronawirusem do odwołania zawiesiła działanie wszystkich punktów obsługi klienta, zachęca do korzystania z internetowych i telefonicznych kanałów kontaktu. Tauron ma ponad 5,5 mln klientów, głównie na południu Polski.

"W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników zachęcamy do korzystania ze zdalnych form obsługi, czyli serwisu obsługowego Mój Tauron, infolinii oraz wysyłania wiadomości e-mail" - poinformował w poniedziałek rzecznik Grupy Łukasz Zimnoch.

O tym, że grupa Tauron zawiesiła działalność punktów obsługi klienta, przechodząc na komunikację zdalną, poinformował w niedzielę na Twitterze wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W poniedziałek spółka przekazała szczegółowe informacje dotyczące komunikacji z klientami.

"Tauron działa normalnie, zawieszamy jedynie działanie punktów obsługi klienta. Szczególnie polecamy do kontaktu kanały elektroniczne" - powiedział rzecznik.

W sprawie m.in. umów dotyczących dostaw energii klienci powinni kontaktować się pod numerem telefonu 32 606 0 606 w dni robocze w godzinach 7-20, lub pocztą elektroniczną pod adresem dom@tauron.pl. W sprawach związanych z dystrybucją energii właściwy jest adres info@tauron-dystrybucja.pl i telefon 32 606 0 616. W sprawach małych i średnich firm należy dzwonić pod nr 555 444 333 oraz pisać na adres firma@tauron.pl.

Wcześniej o zamknięciu biur obsługi klienta z powodu pandemii koronawirusa poinformowały też inne spółki, m.in. PGE oraz PGNiG Obrót Detaliczny.

Działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja - część grupy Tauron Polska Energia - to największy w Polsce dystrybutor energii elektrycznej, dysponujący siecią 235 tys. km linii energetycznych na obszarze blisko 58 tys. km kw. Rocznie firma przesyła ok. 50 tys. gigawatogodzin energii do ok. 5,6 mln klientów. Spółka jest częścią grupy energetycznej Tauron Polska Energia.