Tauron zamierza zbudować farmy fotowoltaiczne w Mysłowicach i Stalowej Woli

W Mysłowicach i Stalowej Woli mają powstać kolejne farmy fotowoltaiczne w ramach programu Tauron PV, zakładającego inwestycje tego typu na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji. Działająca już farma w Jaworznie wytworzyła dotąd 5,2 tys. MWh energii.

Program Tauron PV dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 150 megawatów na należących do Grupy Tauron terenach poprzemysłowych - głównie po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów paleniskowych. Pierwszą farmę uruchomiono w ub. roku w Jaworznie, inne projekty są na różnych etapach zaawansowania.

"W Mysłowicach prowadzone są zaawansowane prace przygotowujące budowę farmy fotowoltaicznej o mocy powyżej 40 MW, która zlokalizowana zostanie na terenie byłego składowiska odpadów paleniskowych. Dla projektu budowy farmy w Stalowej Woli uzyskana została decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych - obecnie oczekiwane jest uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, co powinno nastąpić w najbliższych miesiącach" - poinformował we wtorek Tauron.

Pierwsza farma, zlokalizowana na terenie b. Elektrowni Jaworzno I, ma moc 5 MW. Przez 10 miesięcy pracy - czyli dwa miesiące przed zakładanym terminem - instalacja przekroczyła próg rocznej produktywności, przesyłając w tym czasie do sieci energetycznej 5,2 tys. MWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu ok. 2 tys. gospodarstw domowych. Gdyby taką ilość prądu wytworzyć w konwencjonalnych źródłach, oznaczałoby to emisję 5 tys. ton dwutlenku węgla.

"Instalacje fotowoltaiczne będą odgrywać coraz istotniejszą rolę w miksie energetycznym Taurona. Przykład jaworznickiej, która osiągnęła spodziewany roczny poziom produkcji już po 10 miesiącach pracy, pokazuje, że fotowoltaika przemysłowa stanowi efektywne źródło wytwórcze" - skomentował, cytowany we wtorkowym komunikacie Taurona, wiceprezes spółki ds. strategii i rozwoju Patryk Demski.

Przypomniał, że farma w Jaworznie powstała na terenie dawnej elektrowni węglowej, a kolejne takie instalacje będą budowane na poprzemysłowych terenach m.in. w Mysłowicach i Stalowej Woli.

Inwestycje w energetykę odnawialną to jedno z głównych założeń ogłoszonej przez Tauron strategii tzw. zielonego zwrotu. Do 2030 roku Grupa, której moce wytwórcze dziś oparte są w większości na węglu kamiennym, planuje wytwarzać ponad 65 proc. energii z odnawialnych źródeł energii, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę.

