Tauron zamknął ubiegły rok stratą

Grupa energetyczna Tauron zamknęła ubiegły rok stratą netto rzędu 12 mln zł, przy 295 mln zł zysku operacyjnego i przychodach przekraczających 20,5 mld zł - wynika z opublikowanych w czwartek wyników Grupy za czwarty kwartał i cały miniony rok. Na inwestycje Grupa wydała ponad 4,1 mld zł.

"Na wyniki Grupy istotnie wpłynęły m.in. wyższa rok do roku marża na sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, trudne warunki górniczo-geologiczne w kopalniach Taurona, co skutkowało uzyskaniem niskiego wolumenu produkcji węgla handlowego, a także wartość odpisów z tytułu utraty wartości majątku, przede wszystkim w segmencie Wydobycie i Wytwarzanie" - podała Grupa w komunikacie.

Przedstawione w czwartek wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2019 r., którego publikację zaplanowano na 1 kwietnia br. Rok wcześniej, w 2018 roku, Tauron miał ponad 200 mln zł zysku netto.

W ub. roku Grupa dostarczyła do odbiorców 51,73 terawatogodzin energii elektrycznej, w tym 49,98 TWh do odbiorców końcowych. Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 13,88 TWh, produkcja ciepła 10,85 PJ, sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 33,73 TWh, a produkcja węgla kamiennego 3,78 mln ton.

Przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 20 mld 511 mln zł, a szacunkowy zysk EBITDA 3 mld 599 mln zł. Wartość długu netto wyniosła 1 mld 130 mln zł, a wskaźnik długu netto w odniesieniu do EBITDA 2,81.

W ubiegłym roku Tauron miał 295 mln zł zysku operacyjnego i 12 mln zł straty netto. W samym czwartym kwartale ub. roku strata netto wyniosła 866 mln zł, strata operacyjna ponad 1 mld zł, a EBITDA 583 mln zł.

Najwyższa wartość ubiegłoroczny wskaźnik EBITDA wyniósł w segmencie dystrybucji energii, gdzie było to 2 mld 606 mln zł. W segmencie wytwarzania energii wartość EBITDA wyniosła 984 mln zł, w segmencie sprzedaży 429 mln zł, a w segmencie wydobycia węgla - minus 500 mln zł.

Wsród istotnych czynników wpływających na ubiegłoroczne wyniki Grupy, Tauron wymienia m.in. trudne warunki górniczo-geologiczne w trzech należących do niej kopalniach, co skutkowało niską produkcją węgla. Korzystnie na wyniki wpłynęła natomiast wyższa rok do roku marża na sprzedaży energii elektrycznej, zarówno ze źródeł konwencjonalnych, jak i odnawialnych.

Na wynikach odbiły się też wyniki testów na utratę wartości aktywów Grupy Tauron, które wykazały zasadność utworzenia odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów. Obniżyły one wynik operacyjny Grupy o ponad 1,3 mld zł, nie wpłynęły natomiast na poziom wyniku EBITDA.

W wyniku za ub. rok widoczne jest także utworzenie w czwartym kwartale 2019 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie sprzedaży (konsekwencja zatwierdzonej przez URE ceny sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych), co wpłynęło na obniżenie wyniku operacyjnego i zysku EBITDA o 237 mln zł. Wynik operacyjny zwiększył natomiast (o 120 mln zł ) zysk z okazyjnego nabycia farm wiatrowych o mocy 180 MW.