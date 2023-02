Tauron zawarł umowy z PGG na dodatkowy węgiel za około 520 mln zł

Tauron zawarł w czwartek umowy na zakup dodatkowych ilości węgla dla swoich jednostek wytwórczych z Polską Grupą Górniczą, obowiązujące do końca stycznia 2024 r. - podał koncern w raporcie bieżącym. Szacowana wartość określonych w umowach dostaw węgla to ok. 520 mln zł.

Na początku stycznia Tauron informował o zawarciu z PGG umów na dostawy węgla dla swoich jednostek o szacowanej wartości dostaw węgla na 2023 r. ok. 960 mln zł.

W czwartek koncern opublikował raport bieżący, w którym poinformował o zawarciu tego dnia z PGG umów dotyczących "zakupu dodatkowych wolumenów węgla z PGG na potrzeby produkcyjne jednostek wytwórczych należących do spółek z grupy kapitałowej" Taurona.

Jak zaznaczono, umowy obowiązują od 22 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2024 r. Szacowana wartość określonych w umowach dostaw węgla to ok. 520 mln zł. 75 proc. wartości zakontraktowanego węgla przypada na spółkę Tauron Wytwarzanie, a pozostałe 25 proc. na Tauron Ciepło.

Tauron wskazał też w czwartek, że PGG jest znaczącym partnerem koncernu w zakresie dostarczania paliwa węglowego. W 2022 r. dostawy węgla kamiennego z PGG stanowiły 22 proc. łącznego wolumenu zużycia tego paliwa w grupie Tauron.

5 stycznia br. Tauron opublikował raport bieżący, w którym informował o zawarciu z PGG umów dotyczących zakupu węgla z tej spółki również na potrzeby spółek Tauron Wytwarzanie i Tauron Ciepło.

Zakontraktowano wówczas węgiel o szacunkowej wartości 960 mln zł, w podziale 77 proc. dla Tauronu Wytwarzanie i 23 proc. dla Tauronu Ciepło.

Tamte umowy obowiązują od 1 stycznia br. i zostały zawarte na czas nieoznaczony. W styczniowym komunikacie zaznaczono, że ceny węgla w dostawach w kolejnych latach obowiązywania umów ustalane będą w drodze negocjacji między stronami w oparciu o aktualną sytuację rynkową.

Tauron w tegorocznych umowach z PGG zamówił węgiel dla spółki Tauron Wytwarzanie, która w ramach rządowego programu transformacji sektora elektroenergetycznego ma zostać wydzielona do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego oraz Tauron Ciepło, która pozostanie w grupie.

W informacji na temat umów zawartych 5 stycznia Tauron sygnalizował, że w 2021 r. dostawy węgla kamiennego z PGG stanowiły 76 proc. łącznego wolumenu paliwa zakupionego przez spółkę od dostawców spoza grupy.

