Tauron zbuduje tymczasowe zasilanie Światowego Szczytu Miejskiego w Katowicach

Tauron wybuduje tymczasową infrastrukturę mocy ok. 5 megawatów na potrzeby 11. Światowego Forum Miejskiego w Katowicach – podał w czwartek koncern w komunikacie. Instalacja będzie oparta o osiem mobilnych stacji transformatorowych ze średniego na niskie napięcie.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Miejscem organizacji 11. edycji WUF pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości" będzie 26-30 czerwca 2022 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Organizatorem jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Po stronie polskiej wydarzenie przygotowują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miasto Katowice.

Jak zadeklarował cytowany w komunikacie prezes Taurona Paweł Szczeszek, budowa tymczasowej instalacji zasilającej Światowe Forum Miejskie to bardzo odpowiedzialne i skomplikowane zadanie, ale koncern jest gotowy realizować każde nieszablonowe zlecenie.

"W tym przypadku obok presji czasowej doszły jeszcze wyzwania dotyczące skompletowania sprzętu, bo mobilne systemy zasilania są dziś na wagę złota. Ale dla nas zobowiązanie wobec organizatorów WUF11 to rzecz priorytetowa, więc możemy zapewnić, że uczestnicy Forum będą cieszyć się pewnymi dostawami bezpiecznej energii" - podkreślił Szczeszek.

Prezes spółki Tauron Nowe Technologie Piotr Apollo wyjaśnił, że sercem instalacji będzie 8 mobilnych stacji transformatorowych SN/nN, które zapewnią łączną moc na poziomie ok. 5 MW. "W standardowych okolicznościach moc ta wystarczyłaby do zasilenia ok. 400 gospodarstw domowych lub 5 małych zakładów produkcyjnych" - zobrazował Apollo.

"Stacje będą jednak dostarczać prąd do 35 linii zasilających oświetlenie, urządzenia bezpieczeństwa, urządzenia wentylacji i klimatyzacji, stanowiska mediów krajowych i zagranicznych, nagłośnienie, zaplecza gastronomiczne, komputery czy urządzenia telekomunikacyjne" - uściślił prezes Taurona Nowych Technologii.

Przy budowie zasilania pracuje 150-osobowy zespół specjalistów. W tracie samego wydarzenia ekipy serwisowe będą dyżurować przez całą dobę, aby szybko reagować w każdej sytuacji.

Choć WUF11 rozpocznie się pod koniec czerwca, już teraz MCK i przylegające tereny, na których powstają konstrukcje tymczasowe, są ściśle wygrodzone i strzeżone przez służby. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, bowiem na Forum pojawią się tysiące osób z całego świata - m.in. ministrowie, unijni komisarze czy włodarze miast.

Inżynierowie Taurona mają doświadczenie w pracach nad budową tymczasowych systemów zasilania. Pod koniec 2018 r. podobną instalację stworzyli od podstaw w katowickim MCK na zlecenie organizatora odbywającego się tam Światowego Szczytu Klimatycznego COP24.

"Cztery lata temu zostawiliśmy po sobie bardzo dobre wrażenie i to zaowocowały kolejnym skomplikowanym zleceniem. Do naszych klientów podchodzimy w sposób partnerski, czyli obsługujemy ich w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być potraktowani" - zapewnił prezes Apollo.

