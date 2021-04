Tauron zwiększy liczbę stacji ładowania aut elektrycznych do ponad 130

Grupa Tauron, posiadająca obecnie w południowej Polsce 87 ogólnodostępnych stacji ładowania aut elektrycznych, do końca tego roku zamierza zwiększyć ich liczbę do ponad 130. Firma uruchomiła program lojalnościowy dla klientów korzystających ze stajci należących do sieci Taurona.

Obecnie na tworzoną przez energetyczną spółkę sieć składa się z 87 stacji ładowania, w tym 17 stacji DC (ładowania prądem stałym) oraz 70 stacji AC (ładowania prądem zmiennym).

Jak podał w środę Tauron, najwięcej ładowarek działa w woj. śląskim (60) i dolnośląskim (16). "W najbliższych miesiącach spółka planuje budowę kolejnych, tak, by na koniec roku liczba stacji przekroczyła 130" - poinformowała Grupa w komunikacie.

Spółka Tauron Nowe Technologie dysponuje obecnie flotą 19 samochodów elektrycznych, które na czas pandemii zostały udostępnione organizacjom pozarządowym. W Wielkanoc w ramach akcji fundacji Wolne Miejsce auta rozwiozły ponad 4 tys. paczek do osób samotnych i potrzebujących w miejscowościach tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Według przedstawicieli Taurona, koszt przejechania 100 km samochodem elektrycznym waha się od ok. 9 do 12 zł i jest kilka razy niższy, niż przejechanie tej samej drogi samochodem napędzanym benzyną bądź olejem napędowym.

Jak wynika z najnowszego "licznika elektromobilności", aktualizowanego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, w końcu marca br. po polskich drogach jeździło 22 tys. 291 aut elektrycznych. W pierwszym kwartale ich liczba zwiększyła się o ponad 3,5 tys. - to 107 proc. więcej niż rok wcześniej. 51 proc. jeżdżących w Polsce aut elektrycznych to pojazdy w pełni elektryczne (BEV), a pozostała część - hybrydy typu plug-in (PHEV).

Według licznika wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec marca w Polsce było 1425 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (2780 punktów). 33 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67 proc. - wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Podobnie jak w lutym, w marcu uruchomiono 15 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (33 punkty).

