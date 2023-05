Te akcje okazały się hitem na GPW, ale są i rozczarowania

W mijającym tygodniu na warszawskiej giełdzie pozytywnie wyróżniły się m. in. akcje AmRestu, PKP Cargo i Allegro. Słabo poradziły sobie natomiast KGHM oraz XTB.

W mijającym tygodniu główne warszawskie indeksy solidarnie zyskiwały na wartości. WIG20 zakończył tydzień ze wzrostem rzędu 1,4 procenta, szeroki WIG zyskał 1,6 proc., grupujący średnie spółki mWIG40 wzrósł o 2,4 proc., a grupujący małe spółki sWIG80 poszedł w górę o 1,3 procenta. Niektóre spółki mogą pochwalić się dużo bardziej okazałymi wzrostami.

Dobre wyniki AmRestu i PKP Cargo podciągnęły wyceny

Właściciel restauracji typu fast food - KFC czy Burger Kinga - grupa AmRest - odnotował 1,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2023 roku wobec 0,1 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) sięgnął 79,8 mln euro wobec 75,3 mln euro zysku rok wcześniej, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 621 mln euro wobec 507 mln euro rok wcześniej. Kurs akcji na przestrzeni tygodnia wzrósł o 26 procent.

Także Allegro ma za sobą udany tydzień (+7,2 proc.). Spółka uruchomiła czeską odsłonę swojej platformy zakupowej, na której znajduje się obecnie blisko 100 mln aktywnych ofert.

- Czechy to bardzo perspektywiczny rynek nie tylko dla nas jako marketplace'u, ale także dla naszych partnerów. To dla nich szansa, by dotrzeć do nowej grupy kupujących i rozwijać swój biznes na zupełnie nową skalę. Jestem dumny, że jako Allegro dostarczamy przedsiębiorcom rozwiązania umożliwiające wyjście ze swoją ofertą za granicę. I że, jak już dziś pokazują liczby, robimy to skutecznie: już pierwszego dnia działania platformy w Czechach mamy tam aktywnych około 100 mln ofert. Potwierdza to nie tylko duże zainteresowanie eksportem z Allegro, ale również atrakcyjność oferowanych przez nas narzędzi do sprzedaży międzynarodowej - wskazuje spółka.

Także o 7 procent w skali tygodnia podrożały akcje PKP Cargo. Spółka wreszcie odnotowała kwartalny zysk - dokładnie 104,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 359,4 mln zł zysku EBITDA w pierwszym kwartale 2023 roku.

Sprzedaż 7 milionów akcji XTB, niska dywidenda KGHM

Po drugiej stronie znalazł się kurs KGHM, który w minionym tygodniu spadł o ponad 3 proc. Inwestorów mogła rozczarować relatywnie niska dywidenda. Zarząd KGHM rekomenduje wypłatę z zysku za 2022 rok dywidendy w wysokości 200 mln zł, czyli 1 zł na akcję. Pozostała kwota, czyli 3,3 mld zł, ma trafić na kapitał zapasowy. Za 2021 roku spółka wypłaciła 3 zł na akcję.

Słaby tydzień ma za sobą także XTB, po tym jak główny akcjonariusz spółki - XX ZW Investment Group - sprzedał 7 mln akcji, stanowiących prawie 6 proc. kapitału zakładowego XTB. Cena sprzedaży została ustalona na 38 zł za sztukę, a na zamknięciu wtorkowej sesji za jedną akcję XTB płacono 43,2 zł. W środę kurs spadł do okolic 38 zł i tam pozostał do końca tygodnia. Bilans ostatnich pięciu sesji to prawie - 11 procent.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl