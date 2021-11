Te instrumenty mają pomóc firmom dotkniętym pandemią

Instrumenty dostępne dzisiaj dla przedsiębiorców mają im pomóc stanąć na nogi po pandemii – mówi w rozmowie z WNP.PL Patrycja Zeszutek, zastępca dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

- To konsekwencja operowania stereotypami, wedle których te środki są bardzo trudne do uzyskania. Dostarczamy przedsiębiorcom instrumentów, które przygotowują do nowego programu na innowacje, B+R, rozwijanie technologii cyfryzacyjnych, zielone rozwiązania.W puli 2 mln aktywnych firm mamy nieco ponad 14 tys., które wnioskują o dofinansowanie. Co ważne, ci , którzy raz z niego skorzystali, wracają. Dlatego stwierdziliśmy, że musimy pomóc przedsiębiorcom zrobić pierwszy krok w kierunku pozyskania tych środków i oswoić ich z procesem ubiegania się o nie.- Poprzez dostarczenie im darmowej informacji na poziomie, jaki świadczą firmy doradcze. To usługa, jaką zaproponowaliśmy w STEP-ie, pokazującym, jak zrobić pierwszy krok do funduszy europejskich. I oferta dla przedsiębiorców, którzy nie mają pomysłu na innowacyjny projekt.Nie proponujemy przy tym pomocy urzędników opowiadających o instrumentach dofinansowania, lecz ekspertów, którzy znają konkretne branże i instrumenty wsparcia i na co dzień oceniając projekty. Mowa o usłudze Innovation Coach (www.innovationcoach.pl).Przedsiębiorcy spotykają się z ekspertem i wspólnie szukają pomysłów lub je omawiają. Całość kończy się raportem, który opisuje, gdzie jest innowacja, jakie wiążą się z nią ryzyka, jaką ścieżkę obrać, gdzie nawiązać kontakty.Ten mechanizm działa. Jest bardzo dużo zadowolonych firm, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk świetnie radzi sobie z kojarzeniem coachów z przedsiębiorcami.- Mamy także ofertę dla przedsiębiorstw, które wiedzą, co chciałyby u siebie wdrożyć, jakie koszty muszą ponieść, a szukają jednostki naukowej, która mogłaby pomóc przeprowadzić B+R, ale nie są przekonane, czy spełnią kryteria oceny w konkursach dostępnych w obecnym lub przyszłym programie finansującym innowacje. To właśnie jest STEP (step.gov.pl).- W dużej mierze to, co mieliśmy do tej pory w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, czyli wspieranie projektów B+R i ich wdrożeń w firmach. To wsparcie skierowane oddzielnie do firm i środowisk naukowych na realizację projektów badawczych, zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej.Nowością jest postawienie na cyfryzację i zielone technologie. Firma będzie mogła sfinansować zakup robota czy oprogramowania, oczyszczalni czy OZE. Widać tu nowy trend, ponieważ już wcześniej istniały wymogi, by projekty pozytywnie wpływały na środowisko, ale nie było konkretnej oferty, by te technologie sfinansować.Inne novum? Będziemy mogli wspierać kompetencje pracowników. Komisja Europejska zgodziła się, by - wraz z innowacją, cyfryzacją - została też przeszkolona kadra.- Zgadza się. W POIR było wiele działań w różnych zakresach, oddzielne na B+R, infrastrukturę, wdrażania, umiędzynarodawianie. Mieliśmy oddzielne konkursy w różnych instytucjach. Postanowiliśmy to ułożyć inaczej. PARP będzie obsługiwał małe i średnie przedsiębiorstwa, NCBR – duże firmy z jednostkami naukowymi.W obu instytucjach będzie wsparcie na B+R, wdrożenie, technologie cyfrowe, zielone technologie, kompetencje i internacjonalizację. Wszystko w jednym miejscu, w jednym wniosku, wszystko oceniane na jednym panelu. Mamy nadzieję, że to będzie dla firm prostszy i bardziej czytelny system.Jeszcze niedawno możliwa była tylko formalna poprawa wniosku, teraz eksperci zgłaszają przedsiębiorcy konkretne uwagi merytoryczne. Będzie można poprawić wniosek czy projekt, by szanse na dofinansowanie były jak największe.Jako standard chcemy wprowadzić w NCBR i PARP opiekuna projektu, z którym przedsiębiorca będzie w stałym kontakcie - np. w przypadku niezrozumienia uwag eksperta.- To prawda. Obowiązuje zasada konkurencyjności, która może skutecznie zniechęcać część przedsiębiorców do skorzystania z dofinansowania. Dużo błędów pojawia się szczególnie na etapie formułowania zapytań ofertowych; firmy się poddają.Chcemy zaproponować usługę doświadczonych ekspertów, którzy - na nasz koszt - pomogą przygotować beneficjentowi pierwsze zamówienie w projekcie. Podkreślę: nie omawiają teorii, przygotowują konkretne zamówienie na konkretnych dokumentach.- Jest także oferta w drugim priorytecie, gdzie będą kontynuowane instrumenty finansowe, wspierany venture capital, start-upy; znajdzie się też w nim oferta dla organizacji badawczych, ale - co najważniejsze – wspierane tu będą instytucje otoczenia biznesu, w tym huby cyfrowe, które mają infrastrukturę demonstracyjną, pozwalającą przedsiębiorcom pewne rzeczy przećwiczyć przed podjęciem inwestycji.Wiemy, że naukowcy mają świetne pomysły, ale nie zawsze wiedzą, jak je urynkowić... Dlatego każdy element drugiej osi przygotowany dla jednostek badawczych będzie powiązany ze wsparciem kompetencji tych zespołów, w tym w kwestii komercjalizacji pomysłów.