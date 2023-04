Te marki nadal omijają Polskę szerokim łukiem

Są rozpoznawalne na całym świecie marki, które dotąd nie weszły do Polski i nic nie wskazuje, że rychło wejdą.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Przykładowo niemieckie sieci od lat prosperują na polskim rynku. Nie wszystkie jednak do nas dotarły. Wydaje się, że spore szanse na sukces miałaby chociażby firma Penny, która w Niemczech działa już od dekad i ma tam ponad 2,1 tys. lokalizacji. Na rodzimym rynku marka konkuruje przede wszystkim z Lidlem i Aldi i ma zbliżoną ofertę oraz ceny. Firma jest obecna też na innych rynkach w Europie, np. w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii oraz Austrii.

Jak wskazuje Business Insider Polska, siecią, która jest jeszcze tańsza niż Penny, jest w Niemczech Norma. Ma ok. 1,3 tys. sklepów na rodzimym rynku, ale funkcjonuje też w Czechach, Francji oraz Austrii. O możliwym wejściu do Polski nie słychać.

Jeżeli chodzi o samochody, to Tesla na ulicy w Polsce już nie dziwi. Jednak bardziej niszowe marki potencjału polskiego rynku nie dostrzegły. Na przykład amerykański Lucid, który ostatnio staje się dość modną alternatywą dla Tesli. Choć firma z Kalifornii ma ciągle niewiele salonów w Europie. Są jedynie w Holandii, Niemczech, Norwegii oraz Szwajcarii.

Także sieć Walmart, niekwestionowany król amerykańskiego handlu, nie zakotwiczył w Polsce.

W Wielkiej Brytanii łatwo się natknąć na szyld Pret a Manger. To sieć sklepów z kawą, sałatkami i kanapkami, która ma prawie 300 punktów w Londynie. W całej Wielkiej Brytanii jest ich z kolei ponad 430. Firma wyszła też do Azji i USA i posiada już swoje punkty w Niemczech, Danii, Irlandii i Szwajcarii. O wejściu do Polski - wskazuje Business Insider - na razie nic nie słychać.

Z kolei sieć Five Guys specjalizuje się w burgerach. Amerykańska firma ma już ponad 1,7 tys. punktów, również w Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech, w Holandii, Belgii, Austrii czy Francji. W Polsce na próżno jej szukać. Jak widać jest wiele różnych znanych marek, które dotąd nie rozlokowały się nad Wisłą.

Więcej na ten temat można przeczytać na Business Insider Polska.

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl