Te pięć nurtów zmieni polską i europejską gospodarkę

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach uwidocznił trendy, które rządzą gospodarką w Polsce, Europie i na świecie. Przyglądamy się pięciu najważniejszym i najbardziej aktualnym.

Rywalizacja zamiast współdziałania

Europa zmienia energetykę

Państwo nie jest już nocnym stróżem

Zdalna praca na długą metę

Projektami, które mają dać Europie nową tożsamość, jest Europejski Zielony Ład i idea cyfryzacji Wspólnoty. Pierwszy ma przeciwdziałać katastrofie klimatycznej, a jednocześnie podnieść europejską gospodarkę na ultranowoczesny poziom, drugi wykreować potencjał intelektualny, który pozwoli Unii wziąć udział w wyścigu cyfrowych gigantów: USA i Chin, które właśnie na naszych oczach ustanawiają porządek cyfrowy świata, obowiązujący nie dekady, ale może całe wieki.- Wielkie projekty budowały siłę Unii. Wśród nich było rozszerzenie o nowe kraje, tak ważne i naturalne dla nas, ale wymagające wspólnej decyzji - mówił Jerzy Buzek, europoseł, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego.Na przeciwnym biegunie widać jednak trend odwrotny. Obecny także w Unii Europejskiej (z jednej strony sprawa praworządności, z drugiej przepływu kapitału i pracy), szczególnie uwidacznia się w skali świata. To wojny handlowe, tworzenie barier, protekcjonizm państwowy. Zjawisko znane od lat na nowo dało znać o sobie po wybuchu kryzysu finansowego w 2008 roku, potem nabierało na sile, a pandemia koronawirusa je spotęgowała, gdy kraje zatrzymywały w swoich granicach strategiczne towary (np. środki ochrony osobistej), a potem jeden po drugim wprowadzały przepisy chroniące rodzime spółki przed wykupem.- COVID-19 to nie tylko bezprecedensowy kryzys zdrowotny, ale także wielkie zagrożenie dla handlu międzynarodowego i dla dobrobytu - oceniał Greg Hands, wiceminister handlu międzynarodowego Wielkiej Brytanii, zapewniając, że jego kraj opuszcza wprawdzie Unię Europejską, ale nadal opowiada się za wolnym handlem na świecie. Z perspektywy Zjednoczonego Królestwa oznacza to zawieranie bilateralnych umów handlowych w szerszym zakresie niż te, które zawierała Unia Europejska. Pierwszą Anglicy mają już za sobą. W ubiegłym tygodniu dogadali się z Japończykami, już bez pośrednictwa Brukseli.Zwolennicy liberalizmu argumentują, że wolny handel nadal tworzy krwiobieg światowego organizmu gospodarczego, ale trwa na nim operacja, a tu i ówdzie wstawiane są różne implanty. W każdym razie na pewno między bajki należy włożyć popularne jeszcze nie tak dawno przekonanie, że wolny handel zmienia politykę. To polityka zmienia wolny handel. Chiny nie weszły do rodziny państw demokratycznych, a w perspektywie kilkunastu lat staną się gospodarką nr 1 na świecie. Mówiła o tym Patrycja Pendrakowska, prezes Instytutu Boyma.Sensu przedsięwzięcia nie wyznaczają jedynie ekolodzy, dla których Europejski Zielony Ład jest najważniejszym projektem, ale także konieczność i potrzeba modernizacji. Polska energetyka się dekapitalizuje, a zasoby węgla wyczerpują. Zwracał na to uwagę Michał Kurtyka, minister klimatu.- Wyzwaniem dla naszego systemu energetycznego, powstającego przez ostatnie 60-70 lat i niestety coraz bardziej przestarzałego, jest zbudowanie w ciągu 20 lat właściwie drugiego równoległego, równie dużego systemu, tylko w źródłach zeroemisyjnych - mówił minister. - W ciągu 10 lat jedna na trzy MWh wyprodukowanej energii będzie pochodziła z nowych jednostek odnawialnych.Jednocześnie rola energii elektrycznej będzie rosła. Potrzebują jej nowoczesne społeczeństwo i gospodarka. Potrzebuje jej elektromobilność, ale ta z sensem, oparta o energię ze źródeł odnawialnych, a nie węglowych.Zdaniem Jerzego Kwiecińskiego, prezesa zarządu PGNiG oraz ministra inwestycji i rozwoju w latach 2018-2019, polski sektor energii jest gotowy na transformację, o czym świadczą m.in. plany wielkich podmiotów (Tauron, Orlen) deklarujących „zielone” inwestycje. Według niego ważne jest jednak dla polskiej energetyki zielone światło dla wykorzystania gazu jako paliwa przejściowego - pomostu między spalaniem paliw kopalnych i odnawialnymi źródłami energii.- Każdy kraj jest inny, każdy ma inny punkt startowy - przekonywał Kwieciński. - Ważne, by takie inwestycje mogły być wspierane przez fundusze UE. To dla nas kluczowe, jeśli chcemy przeprowadzić proces transformacji przy akceptacji społecznej.Właśnie akceptacja społeczna to kluczowy warunek przedsięwzięcia. W jej zdobyciu powinny pomóc środki Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Niestety, według lipcowego szczytu Rady Europejskiej, mają być mniejsze niż planowano. Potrzebny jest także rozsądny plan restrukturyzacji branży węglowej oraz dialog z pracownikami. Przekazanie informacji, że sektor nowych technologii energetycznych może dać w Polsce 300 tys. nowych miejsc pracy. Tyle samo albo więcej zniknąć może jednak w branży górniczej i wokół niej.Docelowa produkcja prądu z importowanego węgla byłaby aberracją. Tym bardziej, że nowoczesna technika może coraz więcej. Oto przykład. We Wrocławiu ma ruszyć pierwsza linia produkcyjna perowskitów, czyli ultralekkich, elastycznych i transparentnych ogniw słonecznych. Będzie je można wykorzystać m.in. na fasadach budynków i pokryciach dachów o niskiej nośności.Pandemia COVID-19 radykalnie zmieniła ulokowanie państwa w obiegu gospodarczym. Postać nocnego stróża, który nie wtrąca się do robienia interesów, a tylko z grubsza pilnuje, żeby nikt temu nie przeszkadzał, odchodzi do lamusa. Państwo ma dużą rolę w stymulowaniu gospodarki. I to kolejny trend, który mocno się uwidocznił na XII Europejskim Kongresie Gospodarczym.W ostatnich miesiącach europejskie państwa, w tym Polska, wpompowały w społeczeństwa, w tym głównie biznes, bezprecedensowe pieniądze.Minister finansów Tadeusz Kościński wyliczał, że w najbliższym czasie głównymi motorami wzrostu polskiej gospodarki będą konsumpcja prywatna, inwestycje publiczne oraz eksport.Gorzej z inwestycjami prywatnymi. - To płochliwe zwierze, głęboko schowane w swojej norze, z której trudno je wyciągać - mówił obrazowo Tadeusz Kościński. - Ja się temu nie dziwię. Prywatni inwestorzy muszą dostać bardzo jasny sygnał, że gospodarka się rozwija. To zadanie państwa. Spodziewamy się, że inwestycje publiczne zwiększą się rok do roku o 5 proc. Rozwiną się inwestycje lokalne.Minister finansów zapewniał też w Katowicach, że nie będzie podwyżek podatków, bo państwo widząc w prywatnej konsumpcji jeden z motorów gospodarki, nie chce wyciągać pieniędzy z kieszeni konsumentów.Wśród inwestycji publicznych należy zwrócić uwagę na program budownictwa infrastrukturalnego zasilany środkami unijnymi oraz np. Centralny Port Komunikacyjny, na który wydamy miliardy w nadchodzących latach. Budownictwo okazało się stosunkowo odporne na koronawirusa. W branży pracuje grubo ponad 1 mln osób, zapewnia ona około 10 proc. PKB. Nadaje się na koło zamachowe gospodarki.Ważna będzie tu także postawa samorządów. Ich budżety zostały poważnie osłabione przez pandemię, w zależności od wielkości miasta deficyt może sięgać nawet setek milionów złotych. Mimo to wiele z nich nie zrezygnowało z inwestycji. Liczą jednak na pomoc państwa i tu wracamy do głównej myśli opisującej omawiany trend.Z cyfryzacją gospodarki było w Polsce trochę jak z modnymi książkami, które trzeba mieć na półce, ale już niekoniecznie je przeczytać. I w marcu się to nagle, za sprawą lockdownu, zmieniło. Narzędzia cyfrowe „zeszły pod strzechę", cyfrowo można dziś załatwić sprawę niemal wszędzie, nawet w dość opornej przez wiele lat administracji publicznej i samorządach. To trend oczywisty. Mniej oczywista jest odpowiedź na pytanie, na ile trwały.- Szybko wycofaliśmy się ze starych nawyków, ta zmiana jest stała, już się nie cofnie - oceniała na Europejskim Kongresie Gospodarczym Dominika Bettman, prezeska i dyrektorka Digital Industries Siemens.Jednak wiele firm i osób oczekuje, że rzeczywistość pocovidowa będzie taka sama, jak przed pandemią, że wszyscy wrócą do biur, wyłączą komunikatory, a w korporacyjnej kuchni ożyje nieużywany od wiosny ekspres do kawy. Ten scenariusz zapewne minie się z życiem i czeka nas praca hybrydowa. Międzynarodowe koncerny stawiają na trwałość zmian, a to one wyznaczają trendy.Czytaj także: Internet rzeczy. Więcej marzeń i planów niż realnych działań Konieczność cyfrowego unowocześnienia polskiej gospodarki wynika także z czegoś innego. Otóż, mimo stałego wzrostu gospodarczego, płace pozostają stosunkowo niskie. To efekt słynnej pułapki średniego rozwoju. Praca w Polsce daje na razie efekt o niskiej marży, a brak pracowników uzupełniany jest dzięki emigracji zarobkowej. Świetnie to działa na krótkim dystansie, w długim jest dla nas niekorzystne.