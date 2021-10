Te praktyki szkodzą gospodarce. Straty idą w miliony

Lawinowo przybywa tymczasowo aresztowanych. Polska jest pod tym względem w europejskiej czołówce. Średni czas tymczasowego aresztowania należy bowiem do najdłuższych w UE. Sprawą zajął się Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i przygotował dokument, w którym analizuje porządki prawne europejskich krajów i proponuje szereg rekomendacji, które ukrócą nadużywanie tymczasowego aresztowania w Polsce. Stosowanie go w wielu przypadkach obciąża budżet państwa z powodu wypłacanych odszkodowań i zadośćuczynień tytułem niesłusznego tymczasowego aresztowania. Szkodzi to obrotowi gospodarczemu, zwłaszcza gdy chodzi o pracodawców czy managerów.

Niepewność

Poręczenie majątkowe zamiast tymczasowego aresztowania?

- Rzeczywiście osoby, które zostają pozbawione wolności w ramach tego izolacyjnego środka zapobiegawczego z dnia na dzień przestają funkcjonować jako te, które są pracodawcami lub pracownikami, a także te, które funkcjonują na rynku, wzmacniając gospodarkę. Więc one tracą tę możliwość, a w zamian za to stają się osobami, które państwo musi utrzymywać właśnie w ten sposób, że jako osoby tymczasowo aresztowane nie mają możliwości pracy – w związku z tym państwo musi łożyć na to, żeby w tym czasie, często kilkunastu miesięcy lub dłużej, były utrzymywane właśnie przez Skarb Państwa jako osoby tymczasowo pozbawione wolności, wobec których obowiązuje zasada domniemania niewinności – wskazuje Zofia Branicka.Jej zdaniem prowadzić to może do jeszcze bardziej dotkliwych dla obrotu gospodarczego konsekwencji. Wśród nich jedna z najważniejszych to utrata zaufania do tzw. otoczenia instytucjonalnego, co przekłada się np. na wzrost niepewności wśród przedsiębiorców.- Osoby, które doświadczają takich historii, że ich znajomi zostali tymczasowo aresztowani w związku ze sprawami gospodarczymi, mogą mieć obawy przed podejmowaniem kolejnych decyzji inwestycyjnych – uważa przedstawicielka Court Watch Polska.Tłumaczy, że rzeczywiście jest tak, iż dodatkową komplikację stanowi tu to, że sprawy gospodarcze są dyskusyjne w ogóle. – Czy w takich przypadkach powinniśmy stosować tymczasowe aresztowanie, jeśli większość dowodów stanowią dokumenty? - pyta, wskazując, że we wnioskach o tymczasowe aresztowania powoływane jest najczęściej ryzyko matactwa lub zagrożenie surową karą.- W wielu przypadkach rzeczywiście poręczenie majątkowe byłoby lepszą formą zabezpieczenia prawidłowego toku procesu karnego niż właśnie tymczasowe aresztowanie, które jest bardzo dotkliwe i niesie za sobą doniosłe konsekwencje. Często powoduje, że osoba, która zostaje tymczasowo aresztowana, nie może już wrócić do prowadzenia swojej działalności ze względu na to, że zbyt wiele czasu upłynęło od momentu, w którym został wobec niej zastosowany izolacyjny środek zapobiegawczy, do momentu, w którym może wrócić do wypełniania swoich ról społecznych poza aresztem śledczym – wskazuje Zofia Branicka.Przypomina, że w Polsce należałoby również pomyśleć nad zmianą praktyki orzekania tymczasowego aresztowania przez sądy. Dziś sądy bowiem w przytłaczającej większości przychylają się do prokuratorskich wniosków o tymczasowe aresztowanie. Od lat odsetek ten utrzymuje się na poziomie ponad 90 proc.