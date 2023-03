Te spółki z GPW mogą pochwalić się dużymi wzrostami

Niektóre spółki z głównego rynku warszawskiej giełdy maja za sobą bardzo udany początek roku. Postanowiliśmy przeanalizować, co stoi za wzrostami wartości walorów poszczególnych spółek.

Akcje producenta wyrobów hutniczych - Cognor Holding - zyskały w 2023 roku prawie 90 procent, a spółka wypłaci bardzo wysoką dywidendę.

Wzrosty wartości akcji Rainbow Tours i Enter Air pokazują, że branża turystyczna oddycha już pełną piersią po pandemicznej zapaści.

Bardzo dobry początek roku ma za sobą także producent obuwia, Wojas, który niedawno podpisał umowę na dostawę butów dla Wojska Polskiego; świetnie radzi sobie także Benefit Systems.

Porównaliśmy stopy zwrotu jakie do tej pory w 2023 roku "wykręciły" spółki z indeksu WIG. W zestawieniu ujęliśmy te o największym procentowym przyroście wartości, a jednym z kryteriów klasyfikacyjnych była kapitalizacja poszczególnych firm, wynosząca powyżej 100 mln zł. Poniżej lista spółek z najwyższymi stopami zwrotu od początku roku:

1. Cognor Holding, zajmujący się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali; kapitalizacja 1,4 mld; stopa zwrotu od początku roku +89 procent.

2. Artifex Mundi, producent gier; kapitalizacja 120 mln zł; +80 procent.

3. Wojas, producent obuwia; kapitalizacja 100 mln zł; +60 procent.

4. Rainbow Tours, operator turystyczny; kapitalizacja 420 mln zł; +51 procent.

5. Onde, generalny wykonawca farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych, kapitalizacja 800 mln zł; +47 procent.

6. Enter Air, turystyczne linie lotnicze; kapitalizacja 640 mln; +47 procent.

7. Playway, producent i wydawca gier; kapitalizacja 3 mld zł; +45 procent.

8. Benefit Systems, operator kart Mulitsport; kapitalizacja 3,2 mld zł; +45 procent.

9. Livechat, spółka technologiczna; kapitalizacja 4 mld zł; +44 procent.

10. Molecure, spółka biotechnologiczna; kapitalizacja 290 mld zł; +42 procent.

Wojas i Benefit Systems blisko historycznych szczytów

Wojas zaczął dynamicznie rosnąć po ogłoszeniu kontraktu na wykonanie i dostawy butów sportowych dla Wojska Polskiego. Łączna wartość kontraktu w części dla spółki wynosi 25,9 mln zł. Szerzej o tym pisaliśmy TUTAJ. Kurs ponad 8 zł za jedna akcję znajduje się już blisko historycznych maksimów kursowych spółki.

Benefit Systems, czyli operator kart Multisport pokazał natomiast świetne wyniki, które dały inwestorom do zrozumienia, że spółka definitywnie poradziła sobie z zapaścią pandemiczną. Benefit szacuje bowiem 562,9 mln zł przychodów i 136 mln zł EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacja i odsetkami). Oba wskaźniki okazały się powyżej oczekiwań rynkowych, a od czasu ich publikacji kurs spółki zyskał 23 proc. W zaledwie trzy sesje. W piątek, przy mocno spadkowym rynku Benefit jest jedną z nielicznych solidnie rosnących spółek.

Cognor Holding z rekordową dywidendą i wynikami

Cognor Holding rośnie natomiast na fali wyników i bardzo wysoka dywidenda. Spółka zarekomendowała akcjonariuszom wypłatę 1,23 zł dywidendy na akcję z zysku za 2022 rok, co oznacza stopę dywidendy na poziomie około 15 procent. Zysk netto spółki wzrósł natomiast w 2022 roku do 602,4 mln zł, o 66 proc. w ujęciu rocznym.

Branża turystyczna wreszcie odżywa

Rainbow Tours niesiony jest z kolei dobrą sprzedażą i umową czarterową z Enter Air. Rainbow Tours poinformował, że wielkość zrealizowanej przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu "Lato 2023" (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień - październik 2023 roku), od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do 15 lutego 2023 roku, wyniosła 155,3 tys. osób, co oznacza wzrost o około 43,9 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku 2022.

Enter Air i Rainbow Tours podpisały także umowę czarteru na sezon lato 2023 oraz zima 2023/2024 o szacunkowej wartości 44 mln dolarów. Umowa została zawarta na czas określony, do 30 kwietnia 2024 r. Wspomniany Enter Air także znajduje się w gronie najlepiej "performujących" spółek na GPW w tym roku.

LiveChat Software to spółka która znajduje się w bardzo silnym trendzie wzrostowym. Nawet nieco gorsze od oczekiwań wyniki nie przeszkodziły w kontynuacji wzrostów spółce, której kapitalizacja w ciągu roku wzrosła o prawie 90 proc.

LiveChat zanotował 47,2 mln zł zysku netto w trzecim kwartale roku obrotowego 2022/2023, co oznacza wzrost o 60 proc. rok do roku (oczekiwania rynkowe były na poziomie 49 mln zł). Przychody wzrosły do 85,9 mln zł z 56,1 mln zł przed rokiem (analitycy oczekiwali 87 mln zł).

Kurs biotechnologicznej spółki Molecure (dawniej OncoArendi Therapeutics) pozytywnie zareagował na informacje o rozpoczęciu badań klinicznych OATD-02. W jedną sesję kurs zyskał 12 proc., co pozwoliło znaleźć się spółce w naszym zestawieniu (od początku roku akcje podrożały o 45 proc.). Kurs znajduje się jednak daleko od historycznych szczytów na poziomie 60 zł.

