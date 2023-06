Te zalecenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego polskiemu rządowi się nie spodobają

Ministerstwo Finansów przed kilkoma dniami chwaliło się oceną stanu polskiej gospodarki dokonaną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy – przypomina „Business Insider”. Dokument MWF zawiera jednak zalecenia, które mogą nie spodobać się rządowi i sporej części społeczeństwa.

Resort finansów, informując o zatwierdzeniu raportu z przeglądu gospodarki Polski, pochwalił się, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy "pozytywnie ocenia stan polskiej gospodarki" – przypomina „BI”.

Sęk w tym, że znajdują się w nim także zalecenia dla rządu i Narodowego Banku Polskiego, które z tym optymizmem mają niewiele wspólnego i raczej nie spodobają się nie tylko po obu stronach Świętokrzyskiej, ale także znacznej części społeczeństwa – pisze „BI”.

Według MFW tarcza energetyczna powinna być wygaszana i kierowana w stronę najbardziej potrzebujących. Modernizacja sił zbrojnych nie może wiązać się ze zwiększaniem długu publicznego – MFW sugeruje tu nowe podatki albo ograniczenie wydatków – czytamy na stronach „BI”.

Eksperci z Waszyngtonu zalecają NBP gotowość do podniesienia stóp procentowych, w sytuacji gdy inflacja bazowa nie będzie zwalniać zgodnie z oczekiwaniami lub jeśli będzie to konieczne do sprowadzenia inflacji do celu przed końcem 2025 r.

MFW zasugerował też wprowadzenie podatku węglowego, aby osiągnąć cele dekarbonizacji.

Więcej na ten pisze Business Insider.

