Technologiczna rewolucja w PKP Intercity trwa. Pasażerowie czekali na tę funkcjonalność

Graficzna rezerwacja biletów PKP Intercity będzie dostępna w niemal 100 pociągach wraz z wprowadzeniem wakacyjnego rozkładu jazdy, czyli od 11 czerwca - poinformował przewoźnik w piątkowym komunikacie.

Graficzna rezerwacja miejsc to funkcjonalność znana podróżnym m.in. z linii lotniczych. Pozwala wybrać konkretne miejsce w wagonie czy sprawdzić frekwencję w danym pociągu. Do niedawna funkcja ta była dostępna jedynie w spalinowych i elektrycznych zespołach trakcyjnych, które mają stałą liczbę miejsc siedzących. Od połowy lutego tego roku rozwiązanie to dostępne jest również w wybranych składach wagonowych kategorii EIC. Od 11 czerwca 2023 roku ten rodzaj rezerwacji zostanie wprowadzony w kolejnych 16 składach wagonowych.

Możliwość graficznej rezerwacji miejsc do końca roku ma być możliwa w każdym pociągu

"Sukcesywnie wdrażamy graficzną rezerwację miejsc w kolejnych składach wagonowych. Do końca roku chcemy, żeby każdy pociąg jeżdżący w naszych barwach był objęty tą funkcjonalnością" - powiedział cytowany w komunikacie członek zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz.

Z graficznej rezerwacji miejsc pasażerowie mogą skorzystać podczas zakupu biletów na stronie internetowej przewoźnika lub kupując bilety poprzez aplikację mobilną PKP Intercity.

PKP Intercity oferuje podróże czterema kategoriami pociągów

Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) to połączenia ekspresowe. Największą popularnością cieszą się pociągi TLK i IC - w 2022 roku wybrało je ponad 90 proc. osób podróżujących z PKP Intercity.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W 2022 r. z usług przewoźnika skorzystało prawie 60 mln pasażerów. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 roku spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz stacje postojowe.

