Technologie mogą pomóc w walce z najdroższym nałogiem ludzkości

Tytoń nazywany bywa najdroższym nałogiem ludzkości, co nie dziwi, biorąc pod uwagę koszty zdrowotne, społeczne i gospodarcze palenia. Polska chce być krajem wolnym od tytoniu do 2030 r. Niestety wyzwanie nie jest łatwe, gdyż wciąż do nałogu przyznaje się ponad 20 proc. Polaków. Większość z nich to zatwardziali palacze, dla których jedynym wyjściem jest podjęcie próby zredukowania szkód zdrowotnych spowodowanych tytoniem, czyli tzw. harm reduction.

Niższe ryzyko

Najważniejsze są bezpieczne alternatywy

Kolejne badania potwierdzają, że e-papierosy mogą być „bramą” do porzucenia tradycyjnego palenia. Według corocznego badania przeprowadzonego przez Action on Smoking and Health (ASH), aż 60 proc. użytkowników e-papierosów w Wielkiej Brytanii to byli palacze.Z kolei z niedawnego badania Sigma Dos wynika, że 9 na 10 osób korzystających z e-papierosów w Hiszpanii ograniczyło lub porzuciło nałóg palenia dzięki wapowaniu.E-papierosy zostały umieszczone przez naukowców na tzw. skali obniżania ryzyka (risk continuum), przedstawiającej poziom ekspozycji konkretnych produktów na toksyny. Na tej skali potencjalnie najmniej szkodliwa jest tzw. nikotynowa terapia zastępcza (NRT), czyli np. gumy do żucia, czy plastry antynikotynowe, na drugim miejscu są tzw. modern oral products, czyli np. tytoń do żucia od niedawna dostępny na polskim rynku, m. in. pod nazwą EPOK, e-papierosy, a następnie tzw. traditional oral products, czyli np. sproszkowany tytoń, a na końcu tradycyjne papierosy i cygara.Niższą szkodliwość e-papierosów potwierdzają również polscy naukowcy, m.in. prof. Andrzej Sobczak ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który we wnioskach ze swojej ostatniej analizy stwierdza, że „stężenie badanych biomarkerów u użytkowników e-papierosów jest niższe niż u palaczy papierosów”.Lekarze cały czas podkreślają, że jeżeli już musimy palić, to należy zwracać szczególną uwagę na to, po jakie zamienniki dla tradycyjnych wyrobów sięgamy – muszą być one poddawane regularnym badaniom i analizom. Na przykład jeden z koncernów przeprowadził do tej pory 27 testów behawioralnych, 82 analizy chemiczne, 35 testów określających wpływ na komórki organizmu oraz 20 badań klinicznych jedynie na produktach globalnej marki Vype.Dyrektywa tytoniowa zobowiązuje producentów do zgłaszania nowych płynów do e-papierosów na 6 miesięcy przed wejściem na rynek. Zapisy zapewniają wysoką jakość produktów nikotynowych dostępnych w Polsce. Taka notyfikacja wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań toksykologicznych. Producenci e-papierosów podkreślają, że nie jest więc prawdą, że nie wiadomo, co w nich jest. Producenci udostępniają organom podlegającym Ministerstwu Zdrowia szczegółową listę składników każdego płynu nikotynowego.Płyny te mogą być produkowane w pojemnościach nieprzekraczających 10 ml, a zawartość nikotyny nie może przekraczać 20 mg/ml, co reguluje dyrektywa tytoniowa UE. Produkty te zgodnie z dyrektywą tytoniową muszą być zarejestrowane, przebadane i opłacone w Biurze ds. Substancji Chemicznych. Do obrotu mogą zostać wprowadzone dopiero po sześciu miesiącach od rejestracji.