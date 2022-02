Tego nikt się nie spodziewał. Wyniki leasingu znacznie przebiły prognozy

Finansowanie udzielone przez firmy leasingowe w 2021 roku sięgnęło łącznie 88 mld zł. To 30,7 proc. więcej niż rok wcześniej. W bieżącym roku branża może udzielić łącznego finansowania o wartości 97 mld zł - podał we wtorek, 15 lutego, na konferencji Związek Polskiego Leasingu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pojazdy lekkie: ograniczone dostawy

Trzycyfrowe wzrosty w elektrykach i OZE

Dynamiczne ciągniki rolnicze i ciężarówki

Przyszłość branży leasingowej

W 2021 roku rynek nowych samochodów upłynął pod znakiem ograniczonych dostaw półprzewodników, co przełożyło się na mniejszą ich podaż. Na nowy pojazd klienci musieli czekać często wiele miesięcy, a to przełożyło się na spadek sprzedaży nowych aut w drugiej połowie roku. W efekcie rynek motoryzacyjny raportował jedynie 6,7 proc. wzrostu rejestracji nowych samochodów w porównaniu z pandemicznym rokiem 2020.Pozytywny impuls na wyniki branży leasingowej w obszarze finansowania pojazdów osobowych oraz pojazdów dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony miały czynniki makroekonomiczne. Polski wzrost PKB w 2021 roku sięgnął 5,7 proc., a głównym motorem były wydatki konsumpcyjne z dynamiką na poziomie 6,2 proc. Wszystko to działo się w warunkach niskiego i stabilnego bezrobocia.W tym kontekście sukcesem można nazwać 39,2 mld zł – to wartość łącznego finansowania pojazdów lekkich. Oznacza to wynik o 22,9 proc. wyższy niż rok wcześniej. W przypadku pojazdów osobowych dynamika wzrostu sięgnęła 23 proc., w przypadku dostawczych do 3,5 t - 22,6 proc. wobec 2020 roku.Zgodnie z danymi Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w 2021 r. firmy leasingowe CFM (car fleet menagement) oraz RAC (rent a car) sfinansowały w sumie 8 194 pojazdów elektrycznych (BEV + PHEV), to wzrost o 130 proc. wobec roku 2020.Do 59,3 proc. wzrósł w 2021 r. udział leasingodawców w rejestracjach elektryków wśród nabywców instytucjonalnych.Jak wskazuje ZPL, istotny wpływ na popyt na samochody z napędem elektrycznym będzie miała realizacja programu „Mój elektryk”, a więc program dopłat do tego typu pojazdów.Leasingodawcy finansowali także inwestycje w fotowoltaikę. Instytut Energetyki Odnawialnej ocenia, że na koniec roku moc zainstalowana w PV w Polsce może przekroczyć 7 GW, co oznacza wzrost o 100 proc. w ciągu roku. Z danych ZPL wynika z kolei, że firmy leasingowe w 2021 r. sfinansowały 6279 instalacji fotowoltaicznych o łącznej wartości 662,5 mln zł.Wyraźnie rozwijał się także segment maszyn i urządzeń. W 2021 roku wartość finasowania sięgnęła 24,7 mld zł, to wzrost o 26 proc.Najwyższe dynamiki branża leasingowa osiągnęła w finansowaniu maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (+35,5 proc.), maszyn budowlanych (+32 proc.), a także maszyn dla sektora spożywczego (27,7 proc.) i rolnictwa (+18,3 proc.).Tomasz Sudaj, prezes Związku Polskiego Leasingu zwraca uwagę na rekordową sprzedaż i wysoki poziom rejestracji nowych ciągników rolniczych. Ich liczba przekroczyła 14 tys. sztuk, co oznacza 43-proc. wzrost w rejestracjach wobec 2020. Le- Polscy producenci, importerzy i dystrybutorzy poprzez odpowiednie zarządzanie zamówieniami poradzili sobie z tymi wyzwaniami lepiej niż firmy w Europie Zachodniej, gdzie rynki nie odnotowały aż tak wysokich wzrostów. Tak dobre wyniki sprzedaży maszyn przełożyły się na wyniki firm leasingowych, które sfinansowały maszyny rolnicze o wartości 6,4 mld zł, czyli 18,3 proc. więcej r/r - podkreśla Tomasz Sudaj.Rynek pojazdów ciężarowych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie na tle europejskim. Pod względem wielkości sprzedaży jest trzecim rynkiem na Starym Kontynencie.2021 r. był rekordowy dla finansowania pojazdów ciężarowych przez leasingodawców. W tym segmencie rynku, gdzie znajdują się aktywa typu: pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy oraz autobusy, dodatnie dynamiki były widoczne we wszystkich grupach produktów, poza autobusami.Branża leasingowa podpisała w 2021 roku nowe kontrakty o łącznej wartości 19,4 mld zł, przy dynamice segmentu pojazdów ciężarowych na poziomie +63,3 proc. r/r.Związek Polskiego Leasingu prognozuje, że 2022 roku branża może udzielić łącznego finansowania na sumę 97 mld zł. Jak podano, wzrost branży na poziomie 10,3 proc. byłby zgodny z "prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce".W I kwartale 2022 roku zrzeszone w ZPL firmy leasingowe oczekują wzrostu zatrudnienia, a także dalszego pogorszenia jakości portfela, jednak w mniejszej skali niż w IV kwartale 2021.Z drugiej strony firmy zapowiadają znaczne ograniczenie aktywności sprzedażowej z początkiem 2022 roku. Zarówno oceny dla prognozowanej liczby wpływających wniosków, jak i wartości zawartych umów są formułowane na wyraźnie niższym poziomie niż miało to miejsce dla IV kwartału 2021.Badane firmy w zróżnicowany sposób oceniają możliwości wzrostu poziomu finansowania dla poszczególnych grup środków trwałych. Wyraźne wzrosty finansowania oczekiwane są dla pojazdów lekkich oraz dla finansowania maszyn i IT. Natomiast zdecydowanie mniej pozytywne perspektywy dla dalszego rozwoju rysują się dla finansowania transportu ciężkiego oraz sektora nieruchomości.