Tego w Warszawie jeszcze nie było. Złote rozdanie na giełdzie

W środę (30 sierpnia) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutuje nowy instrument, oferujący ekspozycję na w pełni wymienialne i zabezpieczone kruszcem fizyczne złoto.

W środę, 30 sierpnia 2023 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutuje nowy produkt inwestycyjny typu Exchange Traded Commodities (ETC).

Nowy instrument pozwoli otworzyć inwestorowi ekspozycję na fizyczne złoto przechowywane w brytyjskiej Mennicy Królewskiej poprzez kupno papieru wartościowego zabezpieczonego fizycznym kruszcem.

Wyjątkową cechą tego instrumentu będzie możliwość jego umorzenia, w zamian za złote monety i sztabki.

Inwestycja w fizyczne złoto możliwa bez posiadania sejfu lub prywatnego skarbca

Exchange Traded Commodities to instrumenty pasywne w postaci dłużnych papierów wartościowych, zabezpieczone w sposób fizyczny. Najbardziej popularnymi aktywami bazowymi dla instrumentów ETC są fizyczne metale szlachetne. Pierwszym takim produktem na GPW, wyemitowanym przez brytyjską platformę HANetf, będzie ETC na fizyczne złoto.

Instrument zapewni ekspozycję inwestycyjną na fizyczne złoto, pozyskane przez brytyjską Mennicę Królewską. Jest to pierwszy produkt finansowy wyemitowany i dostępny w Polsce we współpracy z brytyjską Mennicą Królewską i pierwszy ETC na złoto przechowywane w europejskiej mennicy państwowej.

Złoto, na którym oparty jest nowy instrument, jest przechowywane w skarbcu brytyjskiej Mennicy Królewskiej w Walii. Są to sztabki złota London Bullion Market Association kategorii Good Delivery, pozyskiwane z zachowaniem najwyższej staranności w ramach programu odpowiedzialnego pozyskiwania złota LBMA, dzięki czemu inwestor ma pewność, że pochodzi ono z legalnych źródeł w regionach wolnych od konfliktów.

Jak wskazuje GPW, dużym atutem tego produktu jest również to, że wpisuje się on w założenia giełdowej strategii ESG: złoto jest pozyskiwane w sposób odpowiedzialny z legalnych źródeł, a jego duża część to złoto ze zweryfikowanego recyklingu. Pozyskanie złota z recyklingu powoduje mniejsze emisje dwutlenku węgla niż wydobywanie złota.

Fizyczne zabezpieczenie instrumentu pasywnego, możliwość zamiany na sztabki lub monety bulionowe

Instrument ETC na złoto jest zabezpieczony wyłącznie sztabkami złota, a nie środkami pieniężnymi czy instrumentami pochodnymi.

Nowością w stosunku do dotychczas oferowanych na GPW produktów dających ekspozycję na ten kruszec jest także realna możliwość otrzymania od emitenta złota fizycznego, odpowiadającego wartości posiadanych instrumentów ETC. Inwestujący w ten produkt mają możliwość wymiany go na fizyczne sztabki złota lub monety bulionowe.

ETC na złoto został stworzony przez platformę HANetf we współpracy z brytyjską Mennicą Królewską i uruchomiony w lutym 2020 roku. Instrument jest denominowany w dolarach amerykańskich, będących bazową walutą ETC (mogą być one notowane także w walutach). Jeden ETC odpowiada wartości 0,01 uncji złota. Cena złota zmienia się codziennie, a na wartość złota wpływ mają różne czynniki: dostępność, wykorzystywanie w procesach przemysłowych i wykorzystywanie jako towaru inwestycyjnego. Na ceny metali szlachetnych mogą wpływać fundamentalne aspekty podaży i popytu, rynkowe trendy, sytuacja polityczna i gospodarcza (zwłaszcza w krajach produkujących metale szlachetne) oraz katastrofy żywiołowe.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl