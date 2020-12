Tegoroczny deficyt może być poniżej 100 mld zł

Według szacunków resortu finansów tegoroczny deficyt budżetu państwa wyniesie poniżej 100 mld zł, a dochody mogą być wyższe o 10 mld zł - poinformował na wtorkowej konferencji wiceminister finansów Sebastian Skuza. Minister finansów Tadeusz Kościński, podczas podsumowania roku 2020 r. podkreślił, że ostatnie dane mówią o mocnym odbudowaniu się przychodów jesienią.

Minister Kościński podkreślał także, że recesja w Polsce będzie jedną z najpłytszych w UE, a Polska z niskim bezrobociem będzie miała dobry punkt wyjścia na następne lata. Przytoczył szacunki KE, zgodnie, z którymi poziom PKB w Polsce się cofnie o 7 kwartałów, a w Grecji czy Włoszech spadnie do poziomu sprzed 20 lat.Jak poinformowała szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska, w trzech pierwszych kwartałach 2020 r. KAS przeprowadziła 1,6 tys. kontroli celno-skarbowych, w których kwota ustaleń sięgnęła 4,7 mld zł, a wpłaty z ich tytułu - 950 mln zł.KAS w prawie 9,5 tys. kontroli podatkowych stwierdziła uszczuplenia podatkowe na 2,6 mld zł, a w trakcie 1,6 mln czynności sprawdzających stwierdzone uszczuplenia sięgnęły 3,9 mld zł.W ramach systemu STIR nałożono 184 blokady, blokując na 970 rachunkach bankowych łącznie 92,4 mln zł.Zastępca szefa KAS Anna Chałupa podkreśliła, że w czasie pandemii szczególnie ważne stało się wsparcie podatników, wnioski o udzielanie ulg w spłacie podatków są rozpatrywane w pierwszej kolejności, a urzędy skarbowe otrzymały zalecenia, aby podchodzić do nich liberalnie. Do 16 grudnia 2020 r. wydano 66 tys. pozytywnych decyzji. Dotyczyły one kwoty 5,3 mld zł.W związku z ograniczeniem napływu papierosów z przemytu, w nielegalnej dystrybucji zwiększył się popyt na papierosy produkowane w nielegalnych fabrykach. Od stycznia do listopada ujawniono ok. 166 mln sztuk nielegalnych papierosów. Zlikwidowano 42 nielegalne fabryki i krajalnie wyrobów tytoniowych oraz 10 bimbrowni. Według KAS, wzrost cen produktów biobójczych zmniejszył dostęp do taniego alkoholu etylowego, co z kolei ograniczyło opłacalność działalności przestępczej.