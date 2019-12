Tegoroczny koszyk zakupów wigilijnych droższy niż w 2018 r.

W tym roku część popularnych produktów, które kupujemy na święta Bożego Narodzenia, jest droższa niż przed rokiem - wynika z informacji GUS. Więcej niż w ub.r. zapłacimy za np. śledzia, kapustę kwaszoną czy buraki. Tańszy za to jest karp.

Główny Urząd Statystyczny podał ceny detaliczne (za listopad 2019 r.) wybranych produktów spożywczych oraz prezentów, które często znajdujemy pod choinką.

I tak z produktów spożywczych najmniejsze podwyżki dotknęły: płaty lub filety śledziowe a la Matjas (o 1,6 proc. więcej niż w listopadzie 2018 r.; cena 16,34 zł za kilogram); migdały (wzrost o 2,7 proc.; cena 8,05 zł za 100 g); grzyby suszone (wzrost o 2,8 proc.; cena 33,93 za 100 g); rodzynki (wzrost o 6,5 proc.; cena 2,29 za 100 g).

Z infografiki zamieszczonej przez GUS wynika, że zdecydowanie drożej płaciliśmy za: cebulę (wzrost o 18,8 proc.; cena 3,29 zł za kg); buraki (wzrost o 25 proc.; cena 2,30 zł za kg) i za kapustę kwaszoną, białą (wzrost o 25,8 proc.; cena 5,61 zł za kg). Najbardziej w porównaniu do listopada zeszłego roku zdrożały jednak jabłka (o 57,6 proc.; cena 3,42 za kg).



Urząd dodał, że w porównaniu do 2018 roku mniej zapłaciliśmy za niepatroszonego świeżego karpia - o 1,9 proc., cena - 16,33 za kilogram.

GUS podał również, że z przykładowych prezentów taniej płaciliśmy np. za komputer przenośny (notebook) - o 1,7 proc. (cena 2468,25 zł) czy gry komputerowe (mniej o 9,9 proc. - cena 140,78 zł). Droższe były za to tablety i smartfony - odpowiednio o 9,1 proc. (cena 699,78 zł) i 5,7 proc. (1045,02 zł). Z informacji GUS wynika ponadto, że w porównaniu do listopada 2018 roku w tym roku cena kloców typu "Lego" praktycznie się nie zmieniła (wzrost o 0,3 proc. do 82,28 zł).