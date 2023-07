Tej firmie pogoda nie sprzyja. Strata netto sięgnęła 12,8 mln zł

239,46 mln zł przychodów netto w roku obrotowym 2022/2023, czyli od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r., a do tego strata netto w wysokości 12,8 mln zł. To - według wstępnych szacunków – wyniki finansowe Intersport Polska, na które wpłynęła m.in. kiepska zima.

Łączne przychody netto ze sprzedaży Intersport Polska wyniosły 239,46 mln zł i były wyższe o 3,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, gdy wyniosły 231,77 mln zł.

W sklepach stacjonarnych przychody netto ze sprzedaży wyniosły 143,7 mln zł i były o 7,9 proc. wyższe niż rok wcześniej; natomiast w kanale e-commerce przychody netto ze sprzedaży wyniosły 24,2 mln zł i były o 2,5 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego okresu.

Równocześnie spółka odnotowała stratę netto sięgającą 12,8 mln zł. To większa strata niż rok wcześniej, gdy strata wyniosła 1,44 mln zł.

Jak tłumaczy spółka, wyzwań w tym okresie nie brakowało. Wśród ich są wojna w Ukrainie, najniższe od dwudziestu lat nastroje konsumenckie, znaczny spadek PKB, galopująca inflacja, wzrost stopy referencyjnej banku centralnego do poziomu najwyższego od prawie 20 lat oraz ceny paliw i energii prawie dwukrotnie wyższe niż w ubiegłym roku.

Spółka w dalszym ciągu odczuwała skutki pandemii, braki w dostawach i zakłócenia we współpracy z wieloma kluczowymi dla sektora sportowego dostawcami towarów. Duży wpływ na wyniki spółki miała pogoda – przede wszystkim kiepskie warunki dla uprawiania sportów zimowych. Praktycznie "brak zimy" – jak pisze spółka - w pierwszym kwartale 2023 r. zdecydowanie ograniczył popyt klientów na artykuły z zimowych kategorii zimowych.

- Ujemny wynik finansowy wynika głównie z rosnących kosztów operacyjnych spółki, w skład których wchodzą: zdecydowanie wyższe koszty czynszów, w tym koszty mediów, rosnące koszty wynagrodzeń spowodowane wzrostem płacy minimalnej oraz koszty transportu – wyjaśnia Intersport.

Publikacja ostatecznego raportu finansowego za rok obrotowy 2022/2023 planowana jest na 27 lipca 2023 r. - po zweryfikowaniu danych przez biegłego rewidenta.

Największymi udziałowcami Intersport Polska są: OTCF z osobami powiązanymi - 29,30 proc., Krzysztof Pieła - 22,53 proc., Janusz Pieła - 11,30 proc. oraz Marcin Bogdani - 5,70 proc.

