Teki gospodarcze w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego

Poznaliśmy kandydatów na ministrów nowego rządu. Teki gospodarcze mają objąć w większości dotychczasowi ministrowie. Dojdzie jednak do przeniesienia kompetencji niektórych z nich. Niespodzianką może być brak w nowym gabinecie Jerzego Kwiecińskiego i Krzysztofa Tchórzewskiego. Powstaną też nowe resorty: ds. klimatu i nadzoru właścicielskiego. Zniknie natomiast resort energii.

Michał Kurtyka

Jadwiga Emilewicz

Tadeusz Kościński

Krzysztof Tchórzewski poza rządem

Michał Kurtyka został kandydatem na szefa resortu ds. klimatu. To dotychczasowy wiceminister środowiska, który wcześniej - latach 2016-2018 - był podsekretarzem stanu w resorcie energii. Kwestie związane z klimatem od dłuższego czasu są na agendzie krajowej, jak również unijnej, ale nigdy dotąd w Polsce nie było resortu, który zajmowałby się tylko tym obszarem - polityka klimatyczna Polski była rozrzucona po różnych ministerstwach i instytucjach.Kurtyka dał się szerzej poznać opinii publicznej, gdy odpowiadał za organizację (a następnie został prezydentem) COP24. To konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która w 2018 roku odbyła się w Polsce. Międzynarodowe forum poświęcone światowej polityce klimatycznej, trwało od 2 do 16 grudnia w Katowicach. Zadaniem szczytu COP24 było ustalenie szczegółowych zasad wdrażania Porozumienia z 2015 roku. Kurtyka będzie przewodził negocjacjom klimatycznym do pierwszego dnia grudniowego szczytu w Madrycie.Wcześniej, w 2016 r. Kurtyka został sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Do jego obowiązków należało również nadzorowanie udziału państwa w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych w sektorze naftowym i gazowym, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG. Był pomysłodawcą "Planu Rozwoju Elektromobilności", a następnie pilotował tworzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.Jadwiga Emilewicz, dotychczasowa minister przedsiębiorczości i technologii, została kandydatką na ministra rozwoju. Ma zastąpić na tym stanowisku Jerzego Kwiecińskiego, dla którego - co może być zaskoczeniem - zabrakło miejsca w nowym rządzie. W ministerstwie znajdą się także działy budownictwo i turystyka.Jadwiga Emilewicz pełni funkcję minister przedsiębiorczości i technologii od 9 stycznia 2018 roku. Wcześniej - od 27 listopada 2015 roku - była wiceministrem w resorcie rozwoju, gdzie odpowiadała m.in. za innowacyjność.Tadeusz Kościński został kandydatem na ministra finansów.Od lipca jest wiceministrem finansów, poprzednio - od stycznia 2018 roku - był wiceministrem w resorcie przedsiębiorczości i technologii, a wcześniej, od listopada 2015 roku do stycznia 2018 roku, był wiceministrem rozwoju.W resorcie finansów Kościński odpowiadał za politykę podatkową państwa, zaś w MPiT za działania wzmacniające ekspansję zagraniczną polskich firm, za wzrost inwestycji, rozwijanie gospodarki cyfrowej i upowszechnianie płatności bezgotówkowych. Był też odpowiedzialny za promocję gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz kształtowanie i realizację zasad wymiany handlowej Unii Europejskiej z krajami trzecimi.To pod jego kierunkiem w MPiT została przeprowadzona reforma Specjalnych Stref Ekonomicznych. Jak informuje resort przedsiębiorczości i technologii dzięki niej niemal cała Polska jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Kościński kierował także przygotowaniem ustawy umożliwiającej elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych.Kościński nadzorował też prace w celu zwiększenia funkcjonalności portalu biznes.gov.pl, na którym można załatwić on-line ponad 300 różnych procedur dotyczących zakładania i prowadzenia firmy.Niespodzianką może być także Ministerstwo Energii, które - według zapowiedzi premiera Morawieckiego - w dotychczasowym kształcie zostanie rozwiązane. Oznacza to, że z rządu odejdzie obecny minister energii Krzysztof Tchórzewski.Dwaj ministrowie - infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk - mają dalej kierować tymi resortami. Bezpieczeństwem gazowym nadal zajmować się będzie Piotr Naimski ulokowany w KPRM.Zanim nowy rząd rozpocznie pracę, stary musi podać się do dymisji. Premier Morawiecki zrobi to prawdopodobnie na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji we wtorek, 12 listopada. Od tej chwili prezydent Andrzej Duda będzie miał 14 dni na zaprzysiężenie nowego gabinetu.