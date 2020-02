Telefony do Krajowej Informacji Skarbowe dzwonią bez przerwy

W okresie rocznych rozliczeń podatkowych konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej odbywają dziennie ponad 6 tys. rozmów telefonicznych - mówi dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Ewa Łuczak.

Podatnicy narzekają na utrudniony kontakt telefoniczny z infolinią Krajowej Informacji Skarbowej. Dlaczego tak ciężko się dodzwonić?

Ewa Łuczak, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej: To prawda, że telefon nie zawsze jest łatwo dostępny. Wynika to ze zwiększonego zainteresowania informacją z KIS, np. w okresie rozliczeń rocznych, wchodzących w życie zmian w przepisach czy uruchamianych usług, takich jak: Twój e-PIT, Jednolity Plik Kontrolny, mikrorachunek podatkowy, mechanizm podzielonej płatności czy wykaz podatników VAT. Wtedy na naszej infolinii mamy wzmożony ruch. W styczniu tego roku, w okresie akcji składania zeznań rocznych, mieliśmy dziennie około 6 tys. 300 rozmów. Podatnicy podczas rozmowy z naszymi konsultantami podają szczegółowe informacje, często są to bardzo indywidualne sprawy, rzadkie, wymagające indywidualnej pomocy. Rozmowa kończy się dopiero wówczas, gdy podatnik rozwieje wszystkie swoje wątpliwości. Liczba połączeń z infolinią stałe rośnie. W 2018 odebraliśmy 1 mln 612 755 telefonów, a w 2019 1 mln 691 237.

Trwa akcja rozliczeń rocznych, a nie ma możliwość kontaktu z KIS przez czat. Dlaczego?

Jak tłumaczy dyrektor: cały czas pracujemy nad tym, by nasi klienci, mimo rosnącej liczby połączeń telefonicznych i czasu trwania rozmów, mieli z nami jak najłatwiejszy i jak najszybszy kontakt. Z przeprowadzonych przez nas analiz wynika, że średni czas czatu podczas akcji składania deklaracji rocznych w 2019 r. wynosił ok. 9 minut.



- Natomiast średni czas rozmowy telefonicznej w analogicznym okresie w grupie obsługującej temat zeznań podatkowych osób fizycznych był zdecydowanie krótszy - wyniósł średnio 5 minut i 40 sekund. Kontakt telefoniczny jest sprawniejszy, szybciej można wymienić się informacjami, doprecyzować stan faktyczny i odpowiedzieć na pytanie. Pracownicy obsługujący czat zostali więc zaangażowani do obsługi rozmów telefonicznych. To pozwoli na wzrost liczby połączeń, a tym samym na większą liczbę udzielonych odpowiedzi w czasie rocznych rozliczeń. Nie ograniczamy przy tym możliwości zadania pytań drogą elektroniczną - są przecież jeszcze e-maile, na które również udzielamy równolegle odpowiedzi - wyjaśnia Łuczak.