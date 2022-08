Telewizja Polska zaprezentowała jesienną ramówkę

Obchody 70. rocznicy powstania Telewizji Polskiej, nowe programy muzyczne, seriale i wydarzenia sportowe – to najważniejsze nowości w jesiennej ramówce TVP, które zaprezentowano w środę wieczorem. W październiku rozpocznie stałe nadawanie kanał TVP Nauka, a we wrześniu pasmo TVP 3 Info.

Otwierając prezentację w siedzibie TVP przy Woronicza prezes Jacek Kurski podsumował wiosenną ramówkę TVP. Przypomniał, że jej ostateczny charakter zdeterminował wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej. Powiedział, że po rosyjskim ataku na Ukrainę oglądalność TVP Info wzrosła do kilkunastu procent widowni. "Przez kilka tygodni była to najchętniej oglądana telewizja w Polsce" - powiedział. Odpowiedzią TVP na dramat na wschodzie była również szybka organizacja koncertów charytatywnych na rzecz Ukrainy oraz emisja programów skierowanych do Ukraińców. "Podczas jednego z koncertów zebraliśmy 5 milionów złotych na pomoc Ukraińcom" - dodał Kurski.

Prezes TVP przypomniał, że jesienna ramówka ma wyjątkowy charakter ze względu na obchodzoną w tym czasie 70 rocznicę powstania Telewizji Polskiej. 18 października w Teatrze Wielkim odbędzie się gala podsumowująca tę rocznicę. Z tej okazji w Teatrze Telewizji pojawi się także nowa adaptacja komedii "Apollo z Bellac" francuskiego dramaturga Jeana Giraudoux, która była pierwszym spektaklem, którego nagranie dotrwało do naszych czasów. Podobnie jak w 1958 r. sztuka zostanie odegrana "na żywo" w studiu telewizyjnym. Podczas środowej prezentacji zaprezentowano także spoty promujące 70. rocznicę powstania telewizji, w których można zobaczyć współczesne i dawne gwiazdy TVP, między innymi Kabaretu Starszych Panów. "To siedemdziesięciolecie oznacza otwarcie nowego dynamicznego rozdziału nadawcy publicznego" - podkreślił Jacek Kurski.

Telewizja Polska planuje włączenie się w obchodzony w tym roku Rok Romantyzmu. W ramach dwusetnej rocznicy polskiego romantyzmu w Teatrze Telewizji swoją premierę będą miały klasyczne dzieła polskich wieszczów - "Kordian", "Konrad Wallenrod", a także m.in. komedia "Rewolwer" Aleksandra Fredry.

W jesiennej ramówce pojawi się kilka programów muzycznych. Na antenę powraca talent-show "The Voice of Poland", który emitowany będzie w Dwójce w sobotnie wieczory. W tym samym kanale po dziesięciu latach powróci teleturniej muzyczny "Tak to leciało!".

Widzowie TVP 1 będą mogli obejrzeć piąty sezon "Wojennych dziewczyn", rozgrywający się wiosną i latem roku 1943. Do TVP powrócą o lat znane serialne, m.in. "Ojciec Mateusz", "Klan", "Leśniczówka", "Na sygnale", "Komisarz Alex", "M jak miłość", "Barwy szczęścia", "Na dobre i na złe". Do ramówki Jedynki z premierowymi odcinkami wrócą teleturnieje "Jaka to melodia?" i "Jeden z dziesięciu" , a do ramówki Dwójki - "Koło fortuny", "Postaw na milion" i "Va Banque". W jesiennej ofercie Telewizji Polskiej pojawi się także kolejna edycja programu "Rolnik szuka żony". W kinach swoją premierę będzie miał wyprodukowany przez TVP film dokumentalny "Ania" poświęcony przedwcześnie zmarłej aktorce Annie Przybylskiej.

Jak zauważył prezes TVP, szczególną popularnością wśród widzów będą cieszyły się mecze Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze do których wyłączne prawa posiada TVP, oraz mundialu siatkarzy. Podczas prezentacji ramówki prezes TVP po raz pierwszy poinformował, że w Telewizji Polskiej pojawią się mecze hiszpańskiego Pucharu Króla. Jak dodał oznacza to, że w każdym polskim domu będzie można oglądać występy Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony.

Jesienią swoją działalność rozpocznie kanał tematyczny TVP Nauka. Jego stałe nadawanie rozpocznie się w październiku, gdy zostaną ogłoszeni tegoroczni laureaci Nagroda Nobla. Kanał TVP Nauka rozpoczął swoją publiczną działalność w internecie 12 sierpnia, gdy transmitowano "Noc Perseidów" z Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach.

Za około dwa miesiące zostaną zaprezentowane zostanie także nowe logo TVP. Prezes TVP zapowiedział także uruchomienie nowej platformy streamingowej, a już od połowy września przez pięć godzin dziennie na antenie TVP3 Info będzie nadawało wspólne pasmo informacyjne ośrodków regionalnych pod nazwą TVP3 Info. Premiera tego pasma będzie miała miejsce przy okazji otwarcia kanału morskiego na Mierzei Wiślanej. Dodał, że wzmocnienie informacyjnego charakteru Trójki ma szczególne znaczenie w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych. Prezes TVP zapowiedział także dalsze starania o umieszczenie TVP3 na pozycji numer "3" u wszystkich nadawców kablowych i satelitarnych.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 o finansowaniu sportu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl