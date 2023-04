Telus: cała pomoc dla rolnictwa, o jakiej zadecydował rząd to ok. 10 mld zł

Całość pomocy dla rolnictwa o jakiej zadecydował rząd, to ok. 10 mld zł - poinformował w piątek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister rolnictwa Robert Telus. Jak dodał, cena skupu pszenicy wyniesie 2200 zł od hektara upraw.

Jak podkreślał szef resortu rolnictwa, unijne regulacje zabraniają dopłacać do tony, ale można dopłacać do hektara, dlatego przyjęto taki mechanizm. Telus zachęcał też rolników, by jak najszybciej sprzedawali swoje zboże, by zrobić miejsce w magazynach.

Minister poinformował też, że pomocą zostaną objęte też inne uprawy, a jej wysokość będzie zróżnicowana, najwyższa w województwach lubelskim i podkarpackim, średnia w województwach podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim. W pozostałych będzie najniższa.

W przypadku kukurydzy i rzepaku pomoc ta wyniesie od 1750 zł do 1400 zł na hektar, w zależności od województwa, dla jęczmienia i pszenżyta będzie to 1125-900 zł, dla żyta, owsa i mieszanki zbożowej - 875-700 zł.

