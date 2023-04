Telus: liczę, że rozporządzenie zakazujące wjazdu towarów rolnych z Ukrainy zostanie opublikowane jeszcze w sobotę

Minister rolnictwa Robert Telus liczy, że jeszcze w sobotę zostanie opublikowane, a wtedy wejdzie od razu w życie rozporządzenie zakazujące wjazdu towarów rolnych z Ukrainy. Telus mówił, że transport zostanie zatrzymany "z godziny na godzinę".

Telus wziął w sobotę udział razem z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim w poświęconej rolnictwu konwencji PiS we wsi Łyse (powiat ostrołęcki).

Kaczyński poinformował podczas spotkania, że rząd zdecydował o zakazie przywożenia do Polski zboża i dziesiątków innych rodzajów żywności z Ukrainy.

W sobotę po południu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował na Twitterze, że podpisał rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych.

"Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj (w sobotę - PAP) zostanie opublikowany i po opublikowaniu wejdzie w życie" - mówił Telus odpowiadając na pytania dziennikarzy po konwencji. Powiedział, że wtedy transport zostanie zatrzymany "z godziny na godzinę", a zakaz wjazdu będzie dotyczył także produktów jadących tranzytem.

"Jest to sygnał do Unii Europejskiej, że nie można tak robić, że mówi się o korytarzach solidarnościowych i nic się dalej z tym nie robi. I całą odpowiedzialność, całą cenę pomocy Ukrainie ponoszą kraje frontowe, w tym najbardziej Polska. Dlatego to jest sygnał do Unii Europejskiej, że trzeba działać" - mówił.

"My musimy pomagać Ukrainie, ale solidarnie" - podkreślił minister mówiąc o tym, że zostało zorganizowane spotkanie z sześcioma ministrami rolnictwa i wystosowano pismo do UE, w którym wyrażono potrzebę wprowadzenia narzędzi, aby te produkty rolne z Ukrainy wjechały do centrum Europy.

Telus mówił, że rozporządzenie będzie czasowe i będzie obowiązywało do końca czerwca. "Ale i tak rozmawiamy dalej z Ukrainą, dalej z Unią Europejską, żeby to było szersze, to znaczy, żeby to było uzgodnione między Unią Europejską, z Ukrainą, żeby to nie było tylko i wyłącznie, że my tutaj sami decydujemy, sami to robimy. Chcemy, żeby to był sygnał (...) dla Unii Europejskiej, przede wszystkim dla Unii Europejskiej, żeby po prostu na ten temat poważnie rozmawiać, bo do tej pory, mamy takie wrażenie, nie rozmawiamy poważnie" - powiedział Telus.

Powiedział też, że strona ukraińska została powiadomiona o tym rozporządzeniu w piątek.

Pytany, czy to rozporządzenie jest zgodne z prawem unijnym, powiedział, że gdyby nie było zgodne, to nie byłoby wprowadzane. "Unia Europejska ma pewne przepisy swoje, ale dla nas interes naszych rolników jest ważniejszy i interes zdrowia Polaków jest ważniejszy niż jakieś tam małe zapisy Unii Europejskim" - opowiadał Telus dopytywany, czy na pewno jest to zgodne z unijnym prawem.

Pytany, od kiedy wejdą w życie inne postulaty, o których mówiono na spotkaniu jak m.in. dopłaty do paliwa czy nawozów, powiedział, że ustawy mają być głosowane w pakiecie na jednym posiedzeniu Sejmu i chciałby, żeby w życie weszły - jak mówił - "od połowy roku". "Chcemy to zrobić przed wyborami, żeby to nie było, że obiecujemy i wybory, tylko chcemy po prostu to realizować" - mówił i dodał, że jest determinacja, żeby to zrobić.

Minister rolnictwa dopytywany czy skup interwencyjny w cenie 1,4 tys. zł za tonę będzie dotyczył tylko pszenicy, powiedział, że dopłata będzie dotyczyła wszystkich zbóż, a nie tylko pszenicy i kukurydzy. Dodał, że trwają prace nad szczegółami. "Jest pewien problem dotyczący tych przepisów unijnych, ale będziemy robić wszystko, żeby to zrobić" - zapewnił.

W sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki podczas konwencji PiS dotyczącej rolnictwa zaprezentowano pakiet rozwiązań dla rolników "Konkret Jarosława Kaczyńskiego Dla Polskiej Wsi". Zakładają one powszechny skup zboża, dopłaty do nawozów, zakaz wwozu produktów rolniczych z Ukrainy - poinformowało Prawo i Sprawiedliwość na Twitterze.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział podczas konwencji, że rząd zdecydował o zakazie przywożenia do Polski zboża i dziesiątków innych rodzajów żywności z Ukrainy. "Otóż dzisiaj rząd podjął postanowienie o rozporządzeniu, które zakazuje wstępu, że tak powiem, to znaczy przywożenia do Polski zboża, ale także dziesiątków innych rodzajów żywności (...). One są wymienione w załączniku do tego rozporządzenia (...), od tego wymienionego zboża po produkty z miodu, bardzo, bardzo wiele rzeczy" - oświadczył Kaczyński.

