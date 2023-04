Telus: musimy mieć 100-proc. gwarancję, że produkty, które zdestabilizowały nasz rynek, nie będą zostawały w Polsce

Musimy mieć 100-proc. gwarancję, że produkty, które zdestabilizowały nasz rynek, nie będą zostawały w Polsce. Pracujemy nad rozwiązaniami, które nam to zagwarantują – powiedział w poniedziałek w Dorohusku minister rolnictwa Robert Telus.

"Dzisiaj doszło do spotkania strony ukraińskiej z panią wicepremier, jak również z panem wicepremierem Ukrainy, ministrem rolnictwa, z przedstawicielem kancelarii prezydenta Ukrainy, z naszym panem premierem, z panem ministrem Budą, z ministrem Kuchcińskim. Są prowadzone rozmowy ze stroną ukraińską, aby uregulować sprawę tranzytu, bo my nie jesteśmy przeciwko temu, aby tranzyt był prowadzony, musimy mieć 100-proc. gwarancję, że produkty, które zdestabilizowały nasz rynek, nie będą zostawały w Polsce. Pracujemy nad rozwiązaniami, które nam to zagwarantują" - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Dorohusku minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

"Za sprawy ceł odpowiada komisarz ds. handlu, też chciałbym się spotkać w tej sprawie, ale na arenie 6 państw" - powiedział minister rolnictwa. - "Pracujemy, wystąpimy do komisarza ds. handlu, abyśmy to uregulowali" - dodał.

