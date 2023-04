Telus: najważniejsze obecnie jest opróżnienie magazynów zboża

Obecnie najważniejszą sprawą jest opróżnienie magazynów zboża, aby przygotować je do nowego sezonu - ocenił we wtorek szef resortu rolnictwa Robert Telus po spotkaniu z przedstawicielami organizacji rolniczych w Rakołupach w województwie lubelskim.

"Najważniejsze, żeby to zboże, które jest w Polsce, jak najszybciej wyjechało" - oświadczył Telus. Żeby z jednej strony zboża nie zabrakło, ale żebyśmy się przygotowali do nowego sezonu - dodał minister. Jak zaznaczył, jeszcze we wtorek odbędzie się spotkanie sztabu kryzysowego ministrów, poświęcone sytuacji ze zbożem.

Telus podkreślił też, że ceny zboża są niskie w całej Europie, nie tylko w państwach graniczących z Ukrainą, a jedną z przyczyn tego stanu jest to, że do Europy cały czas trafia zboże z Rosji.

