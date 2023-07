Telus o możliwym zniesieniu przez UE zakazu importu zbóż z Ukrainy po 15 IX: niepokojąca informacja

To jest niepokojąca informacja i będziemy robić wszystko, żeby to się zmieniło - wskazał minister rolnictwa Robert Telus w poniedziałek w Polskim Radiu, pytany o możliwość zniesienia zakazu importu zbóż z Ukrainy do państw przygranicznych po 15 września br.

Minister rolnictwa odniósł się do informacji o możliwości zniesienia zakazu importu zbóż z Ukrainy do państw przygranicznych po 15 września br. "To jest dla mnie niepokojąca informacja i będziemy robić wszystko, żeby to się zmieniło" - zaznaczył. Dodał również, że Polska utrzymuje współpracę z pozostałymi państwami przygranicznymi.

Telus dodał, że zakaz importu zbóż z Ukrainy miał obowiązywać do końca roku i - jak wskazał - trudno oprzeć się wrażeniu, że zniesienie zakazu 15 września - miesiąc przez wyborami w Polsce - byłoby decyzją polityczną UE, niczym nieuzasadnioną merytorycznie.

Ministerstwo rolnictwa zapowiedziało, że 19 lipca br. minister Telus organizuje w Warszawie spotkanie szefów resortów rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Węgier i Mołdawii. "Jego tematem będzie sytuacja na rynkach rolnych, wynikająca z agresji Rosji na Ukrainę oraz możliwe działania na rzecz zapewnienia uczciwych warunków konkurencji dla rolników z państw członkowskich UE oraz krajów kandydujących" - poinformowano. Dodano, że na rozmowy w Warszawie został również zaproszony minister polityki rolnej i żywności Ukrainy.

Jak poinformował w poniedziałek Telus, "nieoficjalnie wiemy, że nie może przyjechać" minister Ukrainy na spotkanie.

28 kwietnia KE osiągnęła porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych, a 2 maja poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika, które obowiązywały do 5 czerwca i zostały następnie przedłużone do 15 września br.

