Telus: od 4 sierpnia ruszają wypłaty pomocy dla rolników, którzy sprzedali pszenicę i grykę po 15 kwietnia

Od 4 sierpnia rozpoczynamy wypłatę pomocy tym rolnikom, którzy sprzedali pszenicę i grykę po 15 kwietnia – poinformował w środę minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Zaznaczył, że dopłata za pszenicę wynosi 3025 zł/ha.

Jak przekazał w środę szef MRiRW, w ramach pomocy rolnikom, którzy sprzedali zboże w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 15 kwietnia br. zostało wypłacone już ok. 600 mln zł. "Prawie 58 tys. rolników dostało już tą pomoc" - zaznaczył minister Telus.

"Od 4 sierpnia rozpoczynamy wypłatę pomocy tym rolnikom, którzy sprzedali pszenicę i grykę po 15 kwietnia, a przypomnę, że dopłata za tę pszenicą wynosi 3025 zł/ha" - poinformował szef resortu rolnictwa.

Jak dodał minister, do 1 sierpnia br. wpłynęło 20 tys. wniosków na kwotę prawie 3 mld zł w ramach kredytów płynnościowych dla rolników. Przypomniał, iż przewidziane środki na ten cel wynoszą 10 mld zł.

Telus na środowym briefingu prasowym poinformował ponadto, że wcześniej tego dnia odbył spotkanie z ministrem Ukrainy Mykołą Solskim, m.in. na temat wykorzystania portów w Litwie i Łotwie do eksportu ukraińskiego zboża.

"Strona litewska zwróciła się do nas, żebyśmy pozwolili na to, żeby badania i kontrole fitosanitarne nie prowadzili na naszej granicy, tylko prowadzili w miejscu dotarcia. To znaczy w porcie litewskim czy łotewskim. Z naszymi służbami tę sprawę rozstrzygamy" - wyjaśnił szef MRiRW.

Jak przekazał, tranzyt zboża z Ukrainy ze 114 tys. ton w lutym wzrósł do 262 tys. ton w czerwcu. "To jest bardzo dobra informacja dla rolników, bo zboże z Ukrainy nie wjeżdża na polski rynek" - podkreślił minister.

Robert Telus dodał, że w tym roku przez cztery miesiące z Polski zostało wyeksportowane ponad 4,5 mln ton zbóż. Jeżeli chodzi o transport drogą morską z Polski, w styczniu wyeksportowano 299 tys. ton, w lutym 539 tys. ton, a w marcu 628 tys. ton - przekazał.

"Ci, którzy nam źle życzą, bardzo mocno krytykowali, że już nie da się więcej wyeksportować z Polski zboża drogą morską niż te 600-700 tys. ton, a (...) w kwietniu udało nam się 704 tys. ton, w maju 882 tys. ton, a w czerwcu 937, prawie 940 tys. ton wyeksportowane tylko drogą morską" - zaznaczył minister rolnictwa.

Telus odniósł się również do poprawki przegłosowanej 27 lipca br. przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych do nowelizacji budżetu.

"Senatorowie opozycji (...) przegłosowali poprawkę, która z tych 10 mld (zł), które jest przeznaczone na ten rok dla polskiego rolnika, zabrali jedną poprawką 6,5 mld zł" - powiedział Telus. Zaznaczył, że "dopiero nasza stanowcza postawa (...) spowodowała, że senatorowie wycofali się z tej poprawki".

