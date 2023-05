Telus: PiS nie dzieli samorządów na partie, tylko inwestujemy w mieszkańców

PiS nie dzieli samorządów na partie, tylko inwestuje w mieszkańców - podkreślił w środę minister rolnictwa Robert Telus podczas spotkania w Tomaszowie Mazowieckim z samorządowcami z woj. łódzkiego. Dodał, że filozofią rządzącego ugrupowania jest równomierny rozwój Polski.

Szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi był w środę jednym z uczestników spotkania w ramach cyklu "Polska jest jedna" na temat rządowego wsparcia dla samorządów. Byli na nim obecni prezydenci miast, burmistrzowie, starostowie, wójtowie, radni powiatów: tomaszowskiego, skierniewickiego, opoczyńskiego i rawskiego. Jak poinformowano, w czasie blisko ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy do tych części woj. łódzkiego na rozwój inwestycji lokalnych - m.in. budowę dróg, szkół, przedszkoli, boisk, transport publiczny, wsparcie szpitali - oraz programy społeczne trafiło ponad 3,3 mld zł.

"Jestem pod wielkim wrażaniem, że odliczyło się na tym spotkaniu tylu samorządowców, którzy zwracali się do nas o wsparcie ich inwestycji lokalnych. To pokazuje, że współpraca się opłaca, że rząd PiS nie dzieli samorządów na partie, tylko inwestuje w mieszkańców. Inwestujemy w ludzi, bo wiemy, że są to środki dla mieszkańców, a gminy muszą się rozwijać" - zaznaczył Telus.

Wskazał, że filozofią rządzącego ugrupowania jest równomierny rozwój Polski. To - jak przekonywał - odróżnia rząd Zjednoczonej Prawicy od PO-PSL, który przekazywał fundusze głównie do dużych miast. "To spowodowało, że mieliśmy Polskę A i Polskę B. Polskę bogatą - Warszawę, Wrocław, Gdańsk i Polskę biedną - Opoczno, Końskie, Rawę Mazowiecką, Tomaszów Mazowiecki. Myśmy to zmienili, powiedzieliśmy: Polska ma się rozwijać równomiernie. Dlatego zmieniliśmy to dofinansowanie" - tłumaczył minister rolnictwa.

Poinformował, że z Programu Inwestycji Strategicznych do samorządów w cały kraju trafiło w sumie 64 mld zł, kolejne 4 mld zł dotyczyło wsparcia dla popegeerowskich gmin, a 15,5 mld zł to Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. "To są setki miliardów złotych przeznaczone na rozwój Polski powiatowej, którą oni (rząd PO-PSL - PAP) zwijali. Polska ma się rozwijać równomiernie i to pokazujemy" - podkreślił.

Telus wskazał, że inwestycje lokalne dofinansowywane są przez obecny rząd w ponad 90 procentach, co ułatwia rozwój biedniejszych gmin, których w przeszłości nie było stać na wkład własny.

Wojewoda łódzki Karol Młynarczyk poinformował, że wśród najważniejszych programów wspierających rozwój samorządów są: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, z którego do gmin w Łódzkiem trafiło 800 mln zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 900 mln zł oraz Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - ponad 4,5 mld zł.

"Oceniając projekty patrzymy na ich jakość, a nie to na jakiej są szerokości i długości geograficznej. Patrzymy, jak on jest napisany, czy jest potrzebny. Pieniądze płyną do nas, jak nigdy wcześniej" - przekonywał wojewoda.

Wiceprezes PiS Antoni Macierewicz zapewnił, że samorządy lokalne są głównym punktem odniesienia polityki rządzącej partii.

"Miliardy złotych, które są przekazywane samorządom mają na celu odbudowę powszechnej społeczności Polski. Mają na celu wyrównanie struktury społecznej (…) Ta polityka miała zrównoważyć zniszczenie, jakie zostało dokonane przez PO i postkomunistyczne formacje. A przed nami są reformy, które będziemy realizowali po wyborach. Reformy związane z upowszechnieniem własności, z tym, żeby, jak najbardziej wzmocnić rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, bo one stanowią fundament powszechnej społeczeństwa i narodu polskiego" - mówił marszałek senior Sejmu.

