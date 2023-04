Telus: powinniśmy zrealizować amerykański pomysł budowy silosów zbożowych przy granicy z Ukrainą

Nie mam informacji odnośnie budowy silosów zbożowych. Myślę, że jest to pomysł, który powinniśmy zrealizować – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, odnosząc się do zapowiedzi prezydenta Joe Bidena - z czerwca ub. r. - o budowie silosów w Polsce przy granicy Ukrainą.

Nie mam żadnych informacji odnośnie budowy tymczasowych, amerykańskich silosów zbożowych w Polsce przy granicy z Ukrainą - powiedział w piątek na konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, pytany przez PAP o zapowiedzi prezydenta Joe Bidena z czerwca ub.r.

"Nie wiem, czy nie zwrócę się jeszcze do administracji amerykańskiej. Wiem, że kiedyś (...) premier Kowalczyk zwracał się do administracji i nie dostał odpowiedzi" - poinformował minister.

"Myślę, że to też jest pomysł, który powinniśmy realizować" - dodał Telus. Zaznaczył, że realizacja budowy silosów zależy od strony amerykańskiej.

Prezydent Joe Biden zapowiedział budowę tymczasowych silosów na zboża przy granicach Ukrainy, w tym granicy polskiej, w czerwcu ub.r. podczas konwencji federacji związków zawodowych AFL-CIO w Filadelfii. Biden stwierdził, że jest to jeden ze sposobów, by uniknąć dalszego wzrostu cen żywności, spowodowanego m.in. przez rosyjską agresję i blokowanie przez Rosję ukraińskich portów. Zaznaczył jednak, że rozwiązanie to i wyeksportowanie ok. 20 mln ton zboża będzie wymagać czasu.

