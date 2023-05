Telus: pracujemy nad projektem ws. kredytów z dopłatą państwa dla firm skupujących zboże i owoce miękkie

Pracujemy nad rozporządzeniem ws. kredytów obrotowych dla firm skupujących zboże i owoce miękkie od polskich rolników: do 40 mln zł na 2 proc. na 18 miesięcy; resztę dopłaci państwo - zapowiedział w piątek minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Szef MRiRW poinformował w piątek w Polskim Radiu 24, że rząd przygotowuje rozporządzenie ws. kredytów obrotowych dla firm skupujących zboże i owoce miękkie. Jak wyjaśnił, chodzi o "do 40 mln zł na 2 proc. na 18 miesięcy, a resztę dopłaci państwo". Telus zaznaczył, że w celu skorzystania z takiego kredytu "zboże i owoce miękkie muszą być kupione od polskiego rolnika i sadownika".

"Małe firmy, które skupowały od polskiego rolnika, (...) są zasypane. Dlatego chcemy pomóc małym firmom, które kupują od polskiego rolnika, żeby miały środki na zakup od rolnika w nowej (...) żniwnej, zbożowej perspektywie. Dlatego nowy kredyt dla firm skupujących - do 40 mln zł na 18 miesięcy. To jest nowość" - zapowiedział Telus.

Minister pytany o to, kiedy rozporządzenie wejdzie w życie, odpowiedział: "decyzja jest, ale musimy czekać na notyfikację. Unia Europejska musi nam pozwolić na uruchomienie naszych środków. My jako kraj uruchomiliśmy 10 mld zł pomocy zbożowej i wchodzimy w owoce miękkie. To jest pewien problem. O wszystko musimy pytać Unię Europejską. Tak mechanizm działa. Ale muszą powiedzieć, że wszystkie nasze pomysły są notyfikowane pozytywnie" - zauważył.

Robert Telus zapewnił, że jest w "ciągłym kontakcie" z unijnym komisarzem ds. rolnictwa, a kolejne umówione spotkanie z nim odbędzie w piątek o 16.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl