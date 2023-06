Telus: projekt rozporządzenia KE ws. zakazu importu m.in. kukurydzy, pszenicy ma obowiązywać do 15 września

Projekt nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej ws. zakazu importu czterech produktów, m.in. kukurydzy, pszenicy do krajów tzw. 5-tki, czyli Bułgarii, Polski, Rumunii, Słowacji oraz na Węgry przewiduje jego przedłużenie do 15 września br. - poinformował w poniedziałek minister rolnictwa Robert Telus.

Jak zaznaczył szef resortu rolnictwa to na razie projekt. "Ale mam nadzieję, że wejdzie w życie od jutra" - podał w poniedziałek na Twitterze Robert Telus.

"Otrzymaliśmy z KE projekt nowego rozporządzenia ws. zakazu importu czterech produktów do krajów 5-tki. Termin obowiązywania zapisany w projekcie to 15 września br." - czytamy we wpisie ministra rolnictwa.

Na początku maja Komisja Europejska przyjęła tymczasowe środki zapobiegawcze dotyczące przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Regulacje te zakazywały od 2 maja do 5 czerwca br. (z możliwością przedłużenia) swobodnego obrotu nasionami wymienionych roślin pochodzącymi z Ukrainy w pięciu państw członkowskich UE: Bułgarii, Polsce i Rumunii oraz na Węgrzech i Słowacji. Zgodnie z majowymi ustaleniami produkty te mogły przewożone tranzytem przez tych pięć państw członkowskich w ramach wspólnej celnej procedury tranzytowej lub trafiać do kraju lub terytorium poza UE. Ponadto pochodzące z Ukrainy pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik mogą również być dopuszczane do swobodnego obrotu we wszystkich państwach członkowskich UE innych niż Bułgaria, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.

