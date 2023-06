Telus: przez trzy miesiące z Polski wyeksportowano ponad 3 mln ton zboża

W marcu br. wyeksportowano z Polski 1 mln 54 tys. ton zboża, a w kwietniu 1 mln 152 tys. ton. Łącznie od marca do maja z Polski wyeksportowano ponad 3 miliony ton zboża – poinformował w środę na konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Przez pierwsze dwa dni naboru złożono ponad 2,5 tys. wniosków na 108 mln zł dopłat do budowy silosów - poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus w środę na konferencji prasowej. "Czym więcej zbudujemy tych silosów, tym większa szansa, że tego miejsca magazynowego wystarczy nam w nowym sezonie" - powiedział.

Jak przekazał szef resortu, zgodnie z informacjami Krajowej Administracji Skarbowej, w marcu wyeksportowano z Polski 1 mln 54 tys. ton zboża, a w kwietniu 1 mln 152 tys. ton. Dodał, że w maju "nie mamy jeszcze danych, ale wiemy, że nawet to było więcej niż było w kwietniu".

"Także już przez te trzy miesiące jest wyeksportowane dobrze ponad 3 miliony (...) ton zboża z Polski" - wskazał Telus.

W jego ocenie, "jest duża szansa, że nam się uda to co zaplanowaliśmy wyeksportować". Zgodnie z szacunkowymi danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze stanem na piątek skupione zostało ok. 56 proc. nadwyżki zbóż od rolników - podsumował minister.

