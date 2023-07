Telus: w najbliższym czasie spotkam się z komisarzem UE ds. handlu ws. zboża z Ukrainy

W najbliższym czasie, prawdopodobnie w poniedziałek, spotkam się z komisarzem UE ds. handlu Dombrovskisem, aby przedstawić stanowisko pięciu krajów ws. zboża z Ukrainy - powiedział w czwartek w Studiu PAP minister rolnictwa Robert Telus.

W środę ministrowie rolnictwa Rumunii, Słowacji, Węgier i Polski podpisali wspólne stanowisko ws. przedłużenia zakazu wwozu zbóż z Ukrainy przynajmniej do końca roku. W spotkaniu uczestniczył online minister Bułgarii Kirił Wytew. Jak zapowiedziała reprezentująca go ambasador Bułgarii w Polsce Margarita Ganeva, Wytew podpisze deklarację w najbliższym czasie. Szefowie resortów rolnictwa postulują też, by możliwe było rozszerzenie listy produktów objętych zakazem importu z Ukrainy.

Telus w czwartek w Studiu PAP pytany o kolejne działania w tej sprawie powiedział, że w najbliższym czasie, prawdopodobnie w poniedziałek spotka się z komisarzem UE ds. handlu Vladisem Dombrovskisem. Podczas spotkania przedstawi on wspólne stanowisko pięciu krajów i przedyskutuje potencjalne rozwiązania.

"Jadę z taką misją, żeby przekonać, że to jest ważny moment dla solidarności europejskiej, bo bardzo często politycy europejscy powołują się na tę solidarność. Co to znaczy solidarność europejska? Nie nasz problem, to wy się tym zajmijcie, bo takie są działania" - powiedział.

Minister rolnictwa podkreślił, że przedstawiciele pięciu krajów UE nie chcą walczyć, a porozumieć się w sprawie przedłużenia zakazu wwozu zbóż z Ukrainy. Dodał, że ministrowie rozmawiają również indywidualnie ze swoimi odpowiednikami m.in. z Łotwy, Litwy, Estonii, Słowenii, Chorwacji. Dodał, że sam w czwartek spotka się w tej sprawie z czeskim ministrem rolnictwa.

"Dzisiaj Unia Europejska stoi przed bardzo ważnym momentem. Albo zbudujemy odpowiednie narzędzia i uregulujemy to, albo nie zbudujemy i będziemy mieć problem non stop (...) bo produkty ukraińskie zostaną z nami na dłużej" - powiedział.

28 kwietnia KE osiągnęła porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych, a 2 maja poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych. Początkowo unijny zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji obowiązywał do 5 czerwca, następnie został przedłużony do 15 września br. Dozwolony jest tranzyt zbóż przez terytoria tych krajów.

