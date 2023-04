Telus: we wtorek rozmowy z komisarzem ds. handlu o towarach rolnych z Ukrainy

Rozmowy z unijnym komisarzem ds. handlu Valdisem Dombrovskisem na temat towarów rolnych z Ukrainy będą kontynuowane we wtorek - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus.

Konferencja została zorganizowana po rozmowach szefa resortu z ministrami rolnictwa Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier wchodzących w skład nieformalnej koalicji pięciu państw przyfrontowych, która powstała z inicjatywy Polski. Państwa te negocjują z Komisją Europejską w sprawie tranzytu rolnych produktów ukraińskich przez te kraje.

"Po naszych dyskusjach, właśnie pięciu ministrów rolnictwa, którzy (...) solidarnie walczymy o nasze sprawy, Unia Europejska już przychyliła się do pewnych naszych propozycji. Kilka produktów już jakby włączyła na listę do dyskusji, ale my mamy jeszcze kolejne produkty, o które chcemy wspólnie walczyć" - powiedział Telus.

"Jutro będziemy w Luksemburgu i (...) będziemy przedstawiać nasze stanowisko. Mam ten wielki zaszczyt reprezentować tę piątkę państw, będę to nasze stanowisko reprezentował i będę przedstawiał panu komisarzowi nasze ustalenia. Mam nadzieję że przyniesie to efekt. Jeden z naszych postulatów (...) to oczywiście większe środki" - dodał.

Przypomniał, że obecna propozycja UE zakłada przeznaczenie pomocy dla rolników z pięciu krajów przyfrontowych w wysokości 100 mln euro.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl