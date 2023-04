Telus: za towary wjeżdżające do UE odpowiada komisarz ds. handlu, nie ds. rolnictwa

Za sprawy towarów wjeżdżających do Unii Europejskiej odpowiada unijny komisarz do spraw handlu, a nie komisarz do spraw rolnictwa - powiedział w poniedziałek w Dorohusku minister rolnictwa Robert Telus.

Dodał, że po wprowadzeniu zakazu przywozu towarów rolnych z Ukrainy do Polski, będzie chciał rozmawiać o tej sprawie właśnie z komisarzem do spraw handlu UE.

"Rozmawiałem z komisarzem Januszem Wojciechowskim. Komisarz Janusz Wojciechowski wspiera nas w tej sprawie. Oczywiście za te sprawy ceł, za sprawy graniczne, odpowiada komisarz do spraw handlu. Chciałbym się spotkać w tej sprawie, rozmawiać z komisarzem, ale tutaj już na arenie sześciu państw, które stworzyliśmy po spotkaniu w piątek w ministerstwie z mojej inicjatywy" - powiedział Telus.

"Jeszcze pracujemy nad dokumentem, w którym wystąpimy do komisarza do spraw handlu, aby tę sprawę uregulować" - dodał.

15 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Rozporządzenie wprowadza zakaz przywozu do 30 czerwca br. określonych produktów pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Polski - m.in. zboża, cukru, owoców i warzyw.

