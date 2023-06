Telus: zboże z kontraktów sprzed 2 maja nie będzie rozładowywane w Polsce

Zboże z kontraktów zawartych przed 2 maja br. na mocy unijnego rozporządzenia, od wtorku nie jest już rozładowywane w Polsce - zapewnił minister rolnictwa Robetr Telus podczas briefingu w Dorohusku.

Przyjechaliśmy do Dorohuska, by zobaczyć jak wygląda wejście w życie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które z powrotem zakazuje całkowitego wjazdu zboża na teren Polski, ale z rozładowaniem w Polsce (...) tranzyt dalej będzie funkcjonował" - mówił Telus.

Dodał, że w nowym rozporządzenia zniknął zapis o realizacji kontraktów podpisanych przed 2 maja. "Od dnia dzisiejszego żadne zboże nie będzie rozładowywane w Polsce" - podkreślił.

Minister zaznaczył, że każdy tranzyt nadzorowany jest przez Krajową Administrację Skarbową. Poinformował, że w ramach realizacji kontraktów zawartych przed 2 maja, wjechało do Polski ok. 25 tys. ton ziarna, co w porównaniu z polską produkcją, na poziomie 35 mln ton zboża rocznie, "nie było dużo" - skomentował szef resortu rolnictwa.

Od 2 maja do 5 czerwca br. (z możliwością przedłużenia) obowiązuje unijne rozporządzenie zakazujące swobodnego obrotu pochodzącymi z Ukrainy nasionami pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika w Bułgarii, Polsce i Rumunii oraz na Węgrzech i Słowacji. Nadal te zboża z Ukrainy można przewozić w tranzycie przez terytoria tych pięciu państw.

