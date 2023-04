Telus: zwrócę się do UE, żeby zrewidowała sprawę ceł od czerwca

Minister rolnictwa Robert Telus zwróci się do swoich odpowiedników z Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji, by wspólnie wystąpić do UE o zrewidowanie - od czerwca - sprawy ceł - wynika z jego wtorkowego oświadczenia w Rakołupach (woj. lubelskie), gdzie mówiono o eksporcie produktów rolnych z Ukrainy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi Robert Telus uczestniczył we wtorek w spotkaniu z przedstawicielami rolniczych związków zawodowych z Polski, Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji. Rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji na wewnętrznych rynkach rolnych, w kontekście eksportu produktów rolnych z Ukrainy.

Podczas briefingu w Rakołupach na Lubelszczyźnie minister zaznaczył, że "nie może być tak, że w tej sprawie pomagają tylko niektóre kraje, które są najbliżej, ponoszą koszty tej pomocy, a inne kraje nie ponoszą kosztów tej pomocy".

"Dlatego (...) po tym spotkaniu zwrócę się do moich odpowiedników z tych krajów, żebyśmy wspólnie wystąpili do UE, żeby bardzo mocno zrewidowała sprawę ceł od czerwca, bo to jest najważniejsza rzecz, żebyśmy to wspólnie zrobili w ten sposób, żeby ta alokacja tych produktów była równomiernie rozłożona po Europie" - powiedział Telus.

Minister Telus - jak wskazał resort rolnictwa we wtorkowym wpisie na Twitterze, ma w środę wystąpić do swoich odpowiedników, by spotkanie nastąpiło "jak najszybciej". "Chociażby online. Chciałbym, abyśmy czuli wzajemnie swoje poparcie" - wskazał Telus, cytowany we wtorkowym wpisie na Twitterze MRiRW.

