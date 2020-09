Tempo zmian jest takie, że nie sposób przewidzieć, co przyniesie następny rok

– Banki bardzo szybko i sprawnie wdrożyły technologie użyte do dystrybucji środków pomocowych z Polskiego Funduszu Rozwoju. Potrzebowały na to 2,5 tygodnia. Dzięki temu pieniądze zaczęły płynąć do przedsiębiorców, firmy mogły przetrwać, utrzymać zatrudnienie – mówi Przemek Gdański, prezes BNP Paribas.

Prezes BNP Paribas zauważa, że już tak się dzieje. Na świecie 3,6 mld ludzi nie może korzystać z internetu. Najwyższy wskaźnik dostępności internetowej widać w Europie, gdzie z internet może pożytkować aż 82,5 proc. społeczeństwa. W Afryce ten wskaźnik wynosi zaledwie 28,2 proc.- Jeżeli świat nie umówi się, do czego technologia nie będzie wykorzystywana, wówczas będziemy żyli z zagrożeniem wyścigu zbrojeń z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii – dronów czy robotów potrafiących zabijać człowieka - przestrzega Przemek Gdański. - To, co my możemy zrobić będąc liderami nie krajów, ale organizacji, to krzewić uniwersalne wartości, wpajać te wartości w naszych firmach, bankach, otoczeniach. Podkreślać, że technologia ma służyć człowiekowi, a nie może służyć do tego, aby człowieka ze świata usunąć,Menedżer zwraca uwagę na zmiany na rynku pracy, które wywołał rozwój technologii.- Doświadczamy osobiście, jak bardzo zmienia się rynek pracy. W każdej z naszych firm mamy coraz więcej automatyzacji, robotyzacji... Coraz więcej procesów, zwłaszcza tych prostych, zastępuje nowoczesna technologia. Efekt jest taki, że osoby, które wykonywały te czynności, znikają z rynku pracy - zauważa Przemek Gdański.Prezes BNP Paribas przytacza badania McKinseya, wedle których w ciągu 20 najbliższych lat "wyparuje" połowa dziś wykonywanych zawodów. Od roku 1987 ubyło 16 proc. zawodów, przybyło zaś zaledwie 10 proc.Rodzi się pytanie, co z ludźmi, którzy dzisiaj wykonują te profesje. - Jaki będzie ich los, jak odnajdą się w tym zmieniającym się świecie i kto tak naprawdę bierze za ich przyszłość odpowiedzialność? Nie ma innej odpowiedzi, jak tylko odpowiedzialność spoczywająca na liderach. Na liderach światowych, na liderach poszczególnych krajów, skończywszy na nas jako liderach dużych organizacji, mających wpływ na to, jak ten świat w naszym najbliższym otoczeniu wygląda - uważa Przemek Gdański.