Ten bank notuje szybki wzrost liczby ugód frankowych

BNP Paribas Bank Polska zamierza indywidualnie analizować przypadek każdego kredytu frankowego, a potencjalne ugody z klientami traktuje priorytetowo - wynika z wypowiedzi prezesa banku Przemka Gdańskiego.

- Nasz bank opracowuje indywidualne zasady każdej ugody, nie bazujemy na konkretnych, ujednoliconych standardach, a skupiamy się na bardzo elastycznym podejściu do każdego klienta - wskazuje prezes BNP Paribas Przemek Gdański.

- Mogę zapewnić, że będziemy wracać do tych klientów, z którymi już na temat ugód rozmawialiśmy i proponować im nowe warunki porozumienia - oznajmił szef banku.

BNP Paribas Bank Polska miał na koniec czerwca podpisane 2617 ugód z frankowiczami, wobec 1592 na koniec marca 2023 roku.

Na koniec czerwca 2023 roku BNP Paribas Bank Polska miał podpisane 2617 ugód w sprawie kredytów frankowych. Na 12 120 przedstawionych klientom propozycji ugód, przyjęte zostało 3399 (z czego 2617 zostało sfinalizowanych), co stanowi wskaźnik akceptacji propozycji na poziomie około 28 procent.

Silny przyrost liczby podpisanych ugód frankowych w drugim kwartale 2023 roku

Co istotne, ugoda z punktu widzenia banku jest dużo bardziej korzystna niż proces sądowy, który z reguły kończy się unieważnieniem umowy kredytowej. W ujęciu kwartał do kwartału dynamika przyrostu podpisanych przez BNP Paribas ugód jest imponująca - na koniec marca 2023 roku bank miał podpisane 1592 ugód, natomiast na koniec grudnia 2022 roku była to liczba 1142 ugód.

- Dynamika przyrostu ugód jaką obserwowaliśmy w drugim tegorocznym kwartale będzie ciężka do utrzymania, ale liczba ugód wciąż będzie będzie sukcesywnie rosnąć. My, jako bank staramy się podchodzić do tej sprawy bardzo elastycznie - powiedział WNP.PL prezes banku Przemek Gdański.

Prezes zaznaczył, że bank każdy przypadek kredytowy będzie rozpatrywał indywidualnie i ze szczególną dbałością.

- Bank opracowuje indywidualne zasady każdej ugody. Nie mamy tu konkretnych, ujednoliconych standardów, skupiamy się na bardzo elastycznym podejściu do każdego klienta. W związku z tym, z cała pewnością mogę zapewnić, że będziemy wracać do klientów, z którymi już na temat ugód rozmawialiśmy i proponować nowe warunki - powiedział Gdański.

Dodał, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z czerwca 2023 roku nie wpłynął w sposób istotny i znaczący na spadek skłonności pozawierania ugód, co określił jako pozytywne zjawisko.

Ponad 70 procent wyroków w sprawie kredytów frankowych jest niekorzystnych dla banku

Jak wynika z informacji przekazanych na konferencji wynikowej banku, na 623 rozstrzygnięte sprawy sądowe w sprawie kredytów frankowych, aż 447 rozstrzygnięcia okazały się niekorzystne dla banku, a 176 zakończyło się pozytywnie. Oznacza to, że około 70 proc. wyroków jest niekorzystne dla banku. Ta statystyka dodatkowo wzmaga konieczność zawierania ugód.

W samym drugim kwartale 2023 roku BNP Paribas Bank Polska zawiązał 356 mln zł rezerwy na kredyty denominowane we frankach. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2023 roku było to 234 mln zł, w drugim kwartale 2022 roku było to 140 mln zł, a w czwartym kwartale 2022 była to kwota aż 383 mln zł.

- Historia budowania rezerw na ryzyko frankowe będzie kontynuowana, nie jest jeszcze zakończona, ale konkretnych liczb podać nie jestem w stanie - powiedział prezes na konferencji.

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w II kwartale 2023 roku wzrósł do 459,6 mln zł z 257,7 mln zł rok wcześniej. To wynik lepszy o 78 proc. w porównaniu do II kwartału 2022 i o 6 proc. niższy niż w I kwartale 2023 roku.

