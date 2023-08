Ten bank oferuje kredyt, w którym umarza 80 proc. kosztów inwestycji

O możliwościach finansowania transformacji energetycznej w firmach oraz zmianach w podejściu przedsiębiorców do zrównoważonego rozwoju opowiada w rozmowie z WNP.PL Paweł Trętowski, wiceprezes zarządu BOŚ kierujący jego pracami.

Polskie przedsiębiorstwa mogą w Banku Ochrony Środowiska skorzystać z kredytu ekologicznego, w który wkomponowany jest mechanizm dopłat do spłaty kredytu.

Warunkiem jest, że efektem realizacji projektu będzie ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

Firmy mogą też sięgać za pośrednictwem BOŚ po 90-procentowe dofinansowanie kosztów dokumentacji technicznej z unijnej inicjatywy Elena.

Transformacja energetyczna – dla siebie i dla otoczenia

Polskie przedsiębiorstwa stają przed wielkim wyzwaniem głębokiej transformacji energetycznej i szerzej – zmian w celu osiągnięcia zrównoważonej działalności. Jak z perspektywy BOŚ, wiodącego banku udzielającego wsparcia finansowego na projekty ekologiczne, przedstawia się gotowość przedsiębiorstw to takich inwestycji?

- Transformacja energetyczna stanowić będzie dla polskich przedsiębiorców wielkie wyzwanie i długoterminowy proces, chociażby ze względu na stale rozszerzane wymogi regulacyjne, w tym dotyczące emisji gazów cieplarnianych. Jest to jednak właściwy kierunek, który może otworzyć nowe możliwości rozwoju.

Warto podkreślać, że rozsądne i stopniowe działania, zakładające też realizację różnych inwestycji służących transformacji energetycznej, mogą skutkować nie tylko zmniejszeniem poziomu emisji gazów cieplarnianych czy innych szkodliwych substancji, ale również przynieść wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorstw w postaci oszczędności. Dodatkowym aspektem są oczekiwania inwestorów i konsumentów, którzy w coraz większym stopniu oczekują od firm działań mających bardziej pozytywny wpływ na środowisko. Podobnie sytuacja wygląda wśród partnerów biznesowych.

Jest alternatywa?

- Brak zaangażowania w aktywność prośrodowiskową może oznaczać marginalizację pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Jednak różne analizy, w tym naszego banku wskazują, że w strategii polskich firm w coraz większym stopniu uwzględnia się takie działania, np. służące obniżeniu śladu węglowego. Rośnie także świadomość zużycia energii, co przekłada się na opracowywanie inwestycji poprawiających efektywność korzystania z niej.

To brzmi optymistycznie, ale rzeczywistość chyba jest różna od ideału.

- Faktem jest zarówno to, że przedsiębiorstwa polskie zwiększają zakres inwestycji mających na celu osiąganie celów zrównoważonego rozwoju oraz stosują rozwiązania technologiczne umożliwiające korzystniejszy wpływ na klimat, jak i to, że znaczna część rynku nie jest jeszcze w pełni gotowa do realizacji transformacji energetycznej.

Natomiast nie tylko nasz bank obserwuje w kontaktach z klientami, jak znacznie zmieniło się postrzeganie tych zagadnień oraz chęć przygotowania się do działań na rzecz transformacji.

Efekty bezpośrednie i pośrednie inwestycji ekologicznych

Czy inwestycje proekologiczne przynoszą bezpośrednie korzyści przedsiębiorstwu?

- Oczywiście, głęboko wierzymy, że inwestycje proekologiczne stanowią bardzo dobry kierunek działań dla przedsiębiorstw. Pozwalają one nie tylko uzyskać wymierne korzyści finansowe, chociażby poprzez inwestycje w OZE, które pomagają zaoszczędzić środki przeznaczane na zużywaną energię, ale również korzystnie wpływają na nasze otoczenie środowiskowe.

Warto podkreślić, że nawet działanie w mniejszej skali przynosi pozytywne efekty. Na przykład wymiana oświetlenia na mniej energochłonne czy inwestycja w systemy zarządzania odpadami mogą dać konkretne, mierzalne efekty.

Trzeba także zwrócić uwagę, że klienci i inwestorzy coraz bardziej doceniają firmy, które przyczyniają się do ochrony środowiska. Inwestycje proekologiczne mogą więc wydatnie pomóc w budowie marki firmy i wzmocnić jej pozycję na rynku.

Silne wsparcie finansowe dla projektów „zrównoważonego rozwoju”

Transformację „zrównoważonego rozwoju” ułatwia przedsiębiorcom kredytowanie i pomoc bezzwrotna m.in. z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W jakim programie FENG pośredniczy obecnie BOŚ?

- BOŚ ma podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), jako instytucją pośredniczącą, o współpracy w zakresie udzielania przedsiębiorcom kredytu technologicznego oraz kredytu ekologicznego. Ten pierwszy jest dotacją dla przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i na jej podstawie rozpoczynają produkcję towarów lub świadczenie usług, które są nowe lub znacząco ulepszone. Natomiast kredyt ekologiczny wspiera przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną.

Dlaczego kredyt ekologiczny w Priorytecie 3. FENG nazywany jest „modułem zazielenienie przedsiębiorstw”?

- Moduł zazielenienie ma na celu transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Dofinansowanie działań inwestycyjnych i doradczych w tym module ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, tj. uwzględniać w niej aspekty środowiskowe i model cyrkularny.

Jakie są ogólne założenia kredytu ekologicznego pod względem celu inwestycyjnego?

- Kredyt ekologiczny to produkt dla firm, które planują zwiększyć swoją efektywność energetyczną m.in. poprzez termomodernizację budynków, a także zmianę źródeł wykorzystywanej energii na te bardziej ekologiczne i bardziej efektywne energetycznie oraz wymianę urządzeń, instalacji lub linii technologicznych.

Zakres przedsięwzięcia jest określany przez firmę elastycznie, tak aby go optymalnie dopasować do specyfiki i skali danego biznesu. Może to być, przykładowo, tylko projekt termomodernizacji, a jego zakres określany będzie na podstawie sporządzonego dokumentu audytu.

Niezależnie jednak od zakresu projektu obowiązkowe jest spełnienie wymogu, by efektem modernizacji było ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia. Istotny jest tu wbudowany mechanizm pomocowy – pomoc polega na spłacie za kredytobiorcę części pożyczonego kapitału. Zależnie od wielkości firmy, rodzaju przedsięwzięcia i jego lokalizacji wsparcie to może osiągnąć poziom nawet do 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Jest to pomoc bezzwrotna.

Kto może aplikować o kredyt ekologiczny i jakie musi spełnić warunki?

- Przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz przedsiębiorcy definiowani jako tzw. small mid-cap i mid-cap (do 3000 pracowników) prowadzący działalność na terenie Polski. Czyli jest to bardzo szeroki zakres potencjalnych przedsiębiorstw.

Jaki jest nieprzekraczalny termin składania wniosków o tę pomoc finansową?

- Czas ma tu znaczenie, wnioski o dofinansowanie projektu można składać do BGK do 17 sierpnia 2023 r.

Znaczące wsparcie także na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej

Czy oprócz kredytu inwestor może skorzystać z innej formy wsparcia finansowego za pośrednictwem BOŚ?

- Bank umożliwia również dofinansowanie 90 proc. kosztów przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji proekologicznych. Jest to możliwe dzięki środkom z unijnej inicjatywy Elena (ang. European Local Energy Assistance).

Potencjalnymi beneficjentami grantów Elena jest ta sama grupa, jak w przypadku kredytu ekologicznego?

- Tak, ale nie tylko. Oprócz przedsiębiorstw o wsparcie z grantu Elena mogą się ubiegać również inwestorzy z sektora publicznego - jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne, a także inwestorzy z sektora mieszkaniowego, tj. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Jakie są potrzebne dokumenty, aby ubiegać się o pomoc finansową z programu FENG?

- Podstawa to opisana powyżej dokumentacja techniczna przedsięwzięcia, opisująca jego zakres i szacowane efekty ograniczenia zużycia energii pierwotnej. Oprócz tego dokumentem obligatoryjnym, który przedsiębiorca musi załączyć do wniosku o dofinansowanie, jest Promesa kredytu ekologicznego lub Warunkowa umowa kredytu ekologicznego zawarta z bankiem, potwierdzająca w ten sposób zdolność kredytową przedsiębiorcy do realizacji inwestycji ekologicznej.

W tym punkcie zapraszam do współpracy z naszym bankiem, gdzie zarówno oferujemy oba rozwiązania finansowe, jak również służymy fachowym doradztwem naszych specjalistów (ekologów) w zakresie przygotowania i przeprowadzenia całego przedsięwzięcia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl