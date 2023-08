Zysk netto banku BNP Paribas w II kwartale 2023 roku wzrósł o 78 proc. wobec analogicznego okresu rok wcześniej.

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w II kwartale 2023 roku wzrósł do 459,6 mln zł z 257,7 mln zł rok wcześniej. To wynik lepszy o 78 proc. w porównaniu do II kwartału 2022 i o 6 proc. niższy niż w I kwartale 2023 roku.

Po I półroczu zysk netto grupy BNP Paribas BP wzrósł do 947,6 mln zł z 535,4 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 77 proc.

Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi wyniósł 356 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale 2023 sięgnął 1,239 mld zł.

Jak podaje bank, łączna liczba indywidualnych ugód BNP Paribas BP w sprawie kredytów frankowych na koniec czerwca 2023 roku wzrosła do 2617 z 1592 na koniec I kwartału 2023.

BNP Paribas Bank Polska to uniwersalny bank oferujący kompleksową gamę produktów zarówno klientom indywidualnym jak i instytucjonalnym. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.

87,4 proc. udziałów w polskim banku ma francuski bank BNP Paribas wraz ze swoją spółką BNP Paribas Fortis SA/NV.

