Ten kraj chce ochronić gotówkę konstytucyjnie

Austria rozpoczęła prace nad wpisaniem ochrony gotówki do swojej konstytucji.

Dokonywanie płatności gotówkowych jest jednym z gwarantów wolności obywatelskich. Jak wskazano w "Naszym Dzienniku" z 8 sierpnia 2023 roku, ostatnie miesiące pokazują jednak, że nasilają się w świecie tendencje zmierzające do odebrania obywatelom różnych krajów, nie tylko europejskich, tej możliwości.

Karl Nehammer, kanclerz Austrii uważa, że musi być ona chroniona. Podkreśla on, że obywatele mają "prawo do gotówki". Wśród Austriaków jest ona bardzo ceniona. Aż 67 proc. płatności poniżej 20 euro jest w Austrii opłacanych gotówką.

- Posiadanie gotówki daje wolność, która jest systematycznie ograniczana, także przez Unię. I to, na co pragnę zwrócić uwagę, to fakt, że Polska staje się krajem, który jest jednym z liderów UE przeniesienia wielu dziedzin życia do sfery cyfrowej - zaznacza Jan Maria Jackowski, senator niezależny, w rozmowie z "Naszym Dziennikiem".

W sferze płatności Austria to kraj, który niechętnie realizuje międzynarodową agendę globalistów wyrugowania gotówki. Kanclerz Nehammer przedstawił trzypunktowy plan, który ma w Austrii obronić gotówkę.

Po pierwsze prawo do gotówki byłoby chronione konstytucyjnie. Po drugie, musi istnieć możliwość płacenia gotówką. A po trzecie, bank narodowy byłby zobowiązany do zapewnienia niezbędnego przepływu gotówki z bankami. We wrześniu ma zostać zorganizowany okrągły stół z przedstawicielami ministerstw, przemysłu oraz banku centralnego. Wówczas mają zostać opracowane sposoby wprowadzenia takiego planu w życie. Tak, żeby wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Generalnie gotówki trzeba bronić, bowiem daje ona wolność oraz poczucie bezpieczeństwa.

