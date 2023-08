Koszty transakcyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej znacząco rosną, kiedy przedsiębiorstwo boryka się z trwającymi latami sporami z organami podatkowymi. W polskim prawie brakuje przepisów umożliwiających firmom zawieranie ugód z fiskusem.

Na utrzymywaniu niewydolnego systemu tracą podatnicy.

Firmy, zawiązując rezerwę na potencjalne kary, blokują środki na inwestycje i bieżące wydatki.

Tracą też pracownicy firm, którzy zamiast koncentrować się na działalności biznesowej skupiają się na administracji i przygotowywaniu wyjaśnień do kolejnych etapów sporów.

- Spory podatkowe z fiskusem w Polsce dotyczące podatku VAT, CIT czy PIT - to codzienność wielu przedsiębiorców - podkreśla wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Tomasz Zjawiony.

- Według ostrożnych szacunków, w skali kraju takie utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej mogą dotyczyć 15 proc. firm. Liczby nie oddają jednak skali problemu, o którym ciągle za mało mówi się w przestrzeni publicznej. Wielu przedsiębiorców obawiając się wizerunkowej straty i przedstawienia firmy w złym świetle woli nie ujawniać sytuacji spornych z Urzędem Skarbowym - dodaje Tomasz Zjawiony.

Przykładem może być firma, która zajmuje się eksportem wysokiej jakości polskich produktów spożywczych do krajów Azji i Unii Europejskiej. Spółka w latach 2013-2022 odprowadziła do Skarbu Państwa ponad 700 tys. zł z tytułu PIT-4, ponad 1,1 mln zł z tytułu CIT oraz ponad 2,2 mln zł składek ZUS.

Płatnik nie zalega również z żadnymi podatkami ani składkami ZUS. Obecnie trwa pięć postępowań sądowych w przypadku wspomnianej firmy oraz kolejne trzy postępowania dotyczące jej spółki zależnej - wszystkie dotyczące zakwestionowania przez urząd skarbowy zwrotu podatku od towarów i usług za wybrane miesiące z lat 2014, 2015 i 2016.

W większości tych postępowań Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił i przekazał do ponownego rozpoznania decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, utrzymującą w mocy decyzję naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, a w toku są obecnie postępowania odwoławcze.

Dla przedsiębiorców oznacza to zatrzymanie ogromnych środków na wiele lat, które mogą decydować o przetrwaniu firmy i dalszym zatrudnianiu pracowników. Postępowania generują również koszty związane z obsługą prawną. Omawiana firma wydała już na ten cel przeszło 700 tys. zł, a końca spraw nie widać.

Brak możliwości zawarcia ugody z organem podatkowym powoduje, że firma nastawiona jest tylko na walkę z fiskusem

- Brak możliwości zawarcia ugody z organem podatkowym powoduje, że firma nastawiona jest tylko na walkę z fiskusem. Jeśli możliwe byłoby zawarcie ugody z organem podatkowym, wiele spraw nie trafiałoby do sądów, a zostałoby rozwiązane znacznie wcześniej - mówi dr Antoni Kolek, doradca podatkowy.

O tym, że wyrok sądowy nie jest potrzebny dla zamknięcia sporu z fiskusem świadczy choćby szeroko opisywana w mediach sprawa firmy Marketing sp.j. - jednego z największych w Polsce reeksporterów aut na rynki UE i Szwajcarii. Firma stanęła na krawędzi bankructwa, gdy urząd skarbowy wstrzymał zwrot 20 mln zł VAT i zapowiedział, że wstrzyma także kolejne zwroty, co oznaczało paraliż dla przedsiębiorców.

Dramat biznesowy i osobisty właścicieli firmy, ich współpracowników i rodzin trwał ponad dwa lata. Dzięki zaangażowaniu mediów i skutecznemu zwróceniu uwagi otoczenia politycznego i administracyjnego na tę bulwersującą sprawę, dało się osiągnąć zwrot ponad 98 proc. zatrzymanego podatku oraz 1,2 mln zł odsetek. Wymagało to jednak działań niestandardowych, właśnie ze względu na brak usankcjonowanej prawnie możliwości zawierania ugody z fiskusem.

W polskim prawie podatkowym brakuje możliwości zawierania ugody pomiędzy podatnikiem a organem państwowym

- Wprowadzając możliwość zawarcia ugody z organem podatkowym możliwe byłoby określenie warunków, jakie musiałoby spełnić przedsiębiorstwo, aby ugodę zawrzeć. Nie chodzi tutaj o wspieranie nieuczciwych firm, ale wspieranie tych, które na różnym etapie swojej działalności popełniły błędy, nie zawsze ze swojej winy - zaznacza dr Antoni Kolek.

W polskim prawie podatkowym brakuje możliwości zawierania ugody pomiędzy podatnikiem a organem państwowym. W obecnym stanie prawnym, w sytuacji spornej będącej dla podatnika „być albo nie być”, jego pieniądze zostają poniekąd „tymczasowo aresztowane” przez państwo, a żmudny proces dochodzenia sprawiedliwości przed sądem - nawet, jeśli skończy się sukcesem przedsiębiorcy, to nierzadko już po upadku firmy.

Wielu pamięta sprawę Optimusa i Romana Kluski. A przedsiębiorcy nie chcą walczyć z fiskusem, choćby dlatego, że jest to walka z definicji nierówna. Tylko że polskie prawo nie daje im możliwości zawierania ugody z organem podatkowym, jak to się dzieje na przykład w Stanach Zjednoczonych.

- Trzeba to zmienić - dla dobra wszystkich. Sposobem na przełamanie monopolu państwa w sferze sądownictwa jest rozstrzyganie sporów w ramach postępowania arbitrażowego, bądź mediacji. Co godne podkreślenia, Sąd Arbitrażowy został powołany w 1991 roku przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach i od tego czasu działa nieprzerwanie z powodzeniem - podkreśla Tomasz Zjawiony.

W amerykańskim prawie podatkowym ugody z fiskusem są coraz bardziej popularne

W amerykańskim prawie podatkowym coraz większą popularnością cieszy się rozwiązanie ugody zawieranej pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. Jej walory i skutki doceniają nie tylko sami podatnicy, ale również organy podatkowe i Departament Skarbu.

Ustawowo to Sekretarz Skarbu posiada uprawnienia do zawarcia pisemnego porozumienia z każdą osobą odnośnie do zobowiązania podatkowego tej osoby (albo osoby lub majątku, który reprezentuje) w zakresie jakichkolwiek podatków przychodowych, za jakikolwiek okres podatkowy. Uprawnienia Sekretarza Skarbu zostały delegowane na rzecz komisarza administracji podatkowej oraz dalej - na rzecz różnych urzędników w ramach IRS (odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego), wskutek czego większość porozumień zawieranych jest przez urzędników terenowych (tzw. field official).

