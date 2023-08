31 sierpnia zniknie obowiązek opłacania podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie pierwszej nieruchomości z rynku wtórnego. W efekcie kupujący mieszkanie będą mogli zaoszczędzić kwotę wynoszącą 2 proc. wartości lokalu, czyli w ich kieszeni zostanie kilka tys. zł.

Likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie pierwszej nieruchomości z rynku wtórnego, która zacznie obowiązywać 31 sierpnia 2023 roku, spowoduje ograniczenie kosztów transakcyjnych związanych z zakupem mieszkania o około jedną czwartą, szacuje firma deweloperska HREIT. Cały czas będziemy musieli zapłacić notariuszowi, pośrednikowi oraz wnieść opłaty sądowe lub związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego.

Nowe przepisy to oszczędność w kwocie od 6 do 12 tysięcy złotych

Korzyści będą jednak wyraźne. W przypadku dwupokojowego mieszkania w mieście wojewódzkim nowe przepisy to oszczędność w kwocie od 6 do 12 tysięcy złotych .

- Przykładowo, jeżeli mieszkanie będzie kosztowało 700 000 zł, to przy obecnej stawce PCC wynoszącej 2 proc. trzeba by zapłacić podatek w wysokości 14 000 zł. Od 31 sierpnia ta konieczność zniknie. Z pewnością będzie to znacząca oszczędność dla nabywców, którzy zaoszczędzone środki będą mogli przeznaczyć na przykład na remont czy odświeżenie mieszkania – mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Piotr Juszczyk zwraca uwagę, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie przeniesienia praw do danego lokalu, czyli w momencie, kiedy nowy właściciel podpisze umowę w formie aktu notarialnego.

– Warto więc zaczekać, o ile to możliwe, na podpisanie ostatecznego aktu notarialnego właśnie do 31 sierpnia – radzi Piotr Juszczyk.

Z ulgi skorzystać będą mogły osoby, które kupią pierwsze w życiu mieszkanie lub dom na rynku wtórnym, ponieważ tylko tam pobierany był podatek PCC. Nowe prawo dodaje też jeden wyjątek dla osób, które co prawda mają udział w nieruchomości, ale nie większy niż 50 proc. i do tego musi być on nabyty w drodze dziedziczenia. Jeśli te wymagania spełniamy, to też możemy skorzystać z braku podatku PCC przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu.

Ułatwienia dotyczyć będą tylko części kupujących mieszkania

- Trudno jednak spodziewać się wpływu tych regulacji na rynek, poziom cen lub wielkość popytu. Te efekty mogą być na tyle niewielkie, że trudno byłoby je rzetelnie zbadać. Pamiętajmy przecież, że ułatwienia dotyczyć będą tylko części kupujących. Z szacunków HREIT wynika, że aktualnie osoby kupujące pierwsze w życiu mieszkanie odpowiadają za około 30-40 proc. popytu – wyjaśnia Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment Trust.

Brak PCC przy zakupie pierwszej nieruchomości to nie jedyna ulga

Analityk dodaje, że brak PCC przy zakupie pierwszej nieruchomości jest tylko jednym z szeregu ułatwień, które skracają drogę do własnego „M”. - Osoby kupujące pierwsze mieszkanie mogą przecież skorzystać z „Bezpiecznego Kredytu 2%” oraz połączyć go z programem gwarancji, który znany jest pod potoczną nazwą „kredytu bez wkładu własnego” – wskazuje Bartosz Turek.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl