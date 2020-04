TEP: w marcu produkcja, nowe zamówienia i eksport spadły najszybciej od grudnia 2008 r.

W marcu produkcja, nowe zamówienia i eksport spadły w najszybszym tempie od grudnia 2008 r. - poinformowało w środę Towarzystwo Ekonomistów Polskich, powołując się na badania PMI przeprowadzone przez IHS Markit.

Jak czytamy w informacji, w marcu 2020 r. wskaźnik PMI dla polskiego sektora przemysłowego wyniósł 42,4.

Dla porównania np. we Włoszech wyniósł on 40,3, w Czechach - 41,3, w Grecji - 42,5, w Hiszpanii 45,7, w Holandii - z 50,5.

Zaznaczono, że z silnymi spadkami mieliśmy do czynienia w większości krajów UE (badania przeprowadzano w dniach 12-25 marca), co jest efektem coraz szybciej rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa w Europie.

"Trudno się dziwić tym spadkom, jeśli w większości krajów UE całkowicie zawieszono działalność części gospodarki, a działalność pozostałej części została spowolniona w wyniku zaburzeń w łańcuchach dostaw oraz w wyniku spadku popytu (ograniczenia dla ludności)" - pisze w informacji członek Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Małgorzata Starczewska - Krzysztoszek. Dodaje, że na pełnych obrotach pracował tylko przemysł spożywczy, farmaceutyczny, ICT i może chemia kosmetyczna.

"Firmy przemysłowe mówią o spadku produkcji i o redukcji zatrudnienia, która jest najsilniejsza od lipca 2009 r." Przypomniano, w czasie kryzysu lat 2008-2009 liczba pracujących w polskim przemyśle (w firmach 10+) spadła o ponad 9 proc. (w okresie sierpień 2008-grudzień 2009). "Jeśli z taką skalą spadku aktywności w przemyśle mielibyśmy do czynienia teraz, mogłoby to oznaczać zmniejszenie liczby pracujących w przemyśle w firmach 10+ o ok. 250 tys." - zaznacza.

Według Starczewskiej - Krzysztoszek, proponowane narzędzia wsparcia dla gospodarki, wydają się "daleko niewystarczające".

"Zrozumiałe jest, że trzeba było od razu uruchomić mechanizmy odciążające przedsiębiorstwa od części zobowiązań formalno-prawnych, aby w ten sposób wesprzeć ich płynność finansową, którą zaczęły tracić z dnia na dzień. (...) Jednak przedsiębiorstwa dla zachowania płynności finansowej i utrzymania zatrudnienia potrzebują o wiele więcej niż zostało zapisane w ustawie" - ocenia ekonomistka.

Zaznacza, że "bardzo niepojący" jest spadek przemysłu w czterech krajach - Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii i Francji - do których trafia ponad 45 proc. polskiego eksportu.

"Możemy zatem spodziewać się, że polskie fimy będą traciły zamówienia wraz ze zmniejszaniem się zamówień dla eksporterów" - pisze. Wskazuje, że problem ten najbardziej dotyczy dużych i średnich przedsiębiorstw, ale też małych firm.