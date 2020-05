Teresa Czerwińska: Poziom zagrożenia jest najwyższy w historii Unii Europejskiej

- Światowa gospodarka skurczy się w tym roku o 3 proc., a wskaźniki zadłużenia wzrosną do rekordowych poziomów. Potrzebujemy planu na miarę Planu Marshalla - mówi Teresa Czerwińska, wiceprezes, członek komitetu zarządzającego Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

- Realizujemy i finansujemy Zielony Ład, który został ogłoszony w ubiegłym roku, realizujemy finansowanie innowacji, badań, infrastruktury, rozwoju. Dzisiaj nasze priorytety zostały zrewidowane poprzez te realia pandemii, więc skupiamy się na odpowiedzi natychmiastowej, jeśli chodzi o ratowanie gospodarki, miejsc pracy czy też finansowanie badań w zakresie ochrony zdrowia i sektorów związanych z sektorem medycznym. Oczywiście dalej chcemy pozostać bankiem klimatycznym, bankiem, który realizuje zielone inwestycje i takie ma priorytety, niemniej jednak dzisiaj postawiliśmy sobie za zadanie natychmiastową odpowiedź na skutki pandemii - mówiła Czerwińska.Jeśli chodzi o skalę zaangażowania EBI, to w przeciągu ostatnich 60 lat bank sfinansował ponad 12 projektów inwestycyjnych w ponad 160 krajach. Tylko w ubiegłym roku skala transakcji Europejskiego Banku Inwestycyjnego wyniosła ponad 63,3 mld zł, skala transakcji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego - ponad 10 mld euro w 4 priorytetowych obszarach - przede wszystkim ponad 25,5 mld euro w zakresie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Drugi obszar priorytetowy to innowacje i środowisko - ponad 30 mld euro i infrastruktura - blisko 16 mld euro.- Jeśli weźmiemy realia krajowe w samej Polsce, to finansowanie ze strony EBI w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wynosi blisko 2 mld euro, infrastruktura blisko 1,7 mld, środowisko i innowacje łącznie blisko 1,8 mld euro - wyliczała Czerwińska.- Ubiegły rok był dla finansowania w przypadku Polski rekordowo obfity, bo sfinansowaliśmy za 5,4 mld euro łącznie operacji, z czego 4,3 mld to jest Europejski Bank Inwestycyjny i ponad miliard euro to jest Europejski Fundusz Inwestycyjny. Aby te liczby właściwie mówiły za siebie, wystarczy je przyrównać do PKB. Otóż w przypadku Polski zaangażowanie finansowe grupy EBI to jest ponad 1 proc. PKB. Stawia to nasz kraj na 5. miejscu wśród najważniejszych partnerów europejskiego banku inwestycyjnego, po Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech - powiedziała Czerwińska.Jeśli chodzi o rok 2020, to, jak przyznała, jest to dla EBI rok bardzo wyjątkowy i specyficzny.- W tym roku do naszych priorytetów przede wszystkim zaliczamy odpowiedź na kryzys. Pierwsza, natychmiastowa, odpowiedź to wspólna - z Komisją Europejską - pomoc dla firm. Na ten cel zmobilizowaliśmy około 8 miliardów euro. W drugim kroku bardzo istotny zastrzyk to jest Paneuropejski Fundusz Gwarancyjny, który ma zmobilizować kapitał na poziomie 200 miliardów euro. Do tego wszystkiego należy dodać przygotowane projekty w obszarze ochrony zdrowia za ponad 6 miliardów euro, a także program Team Europe, który powstał jako plan wspierania i odbudowy gospodarek poza Unią Europejską, z czego 1,7 mld euro adresowane jest do Bałkanów Zachodnich - mówiła wiceprezes EBI.Pierwszy pakiet pomocowy w reakcji na COVID został opracowany w marcu. EBI skoncentrowało się w nim przede wszystkim na wsparciu małych i średnich przedsiębiorców.- Stanowią one tkankę organiczną naszej gospodarki, zapewniają miejsca pracy dla milionów osób, decydując tym samym o dobrobycie ekonomicznym naszych rodzin. Małe i średnie przedsiębiorstwa są bardzo mocno ograniczone w zakresie dostępu do finansowania. Często są zdane na finansowanie bankowe, natomiast z własnych środków nie są w stanie długo finansować swojej działalności. Stąd też takie wsparcie adresowane dla małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczowe w sytuacji przetrwania szoku. Aby zareagować natychmiastowo, uruchamiamy przede wszystkim środki na bazie już istniejących programów, które uruchamiane są bardzo szybko i ich dystrybucja odbywa się w zasadzie w trybie natychmiastowym - mówiła Czerwińska.Jak wyliczała, pierwsza transza gwarancji w wysokości miliarda euro uruchomiła już 8 mld euro na finansowanie małych średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Ale to nie jedyne wsparcie.- Przewidziane są dodatkowe linie płynnościowe dla banków i innych pośredników finansowych, gdzie nie może zabraknąć płynności na finansowanie kapitału obrotowego i to jest kwota 10 mld euro. Dedykowane są także programy zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami i tutaj pozwala to zmobilizować kolejne 10 mld euro, co łącznie daje blisko 28 mld w euro dostępnych od zaraz. W ramach tego pierwszego pakietu przygotowaliśmy również Paneuropejski Fundusz Gwarancyjny w wysokości 25 mld euro, uruchamiając w ten sposób 200 mld euro na pomoc głównie małym i średnim przedsiębiorstwom. Pakiet został przyjęty przez radę dyrektorów banku i ujęty w decyzji Rady Europejskiej z 23 kwietnia w ramach wspólnego pakietu reakcji na kryzys - poinformowała wiceprezes EBI.Jak podkreśliła, udział EBI - poprzez Fundusz Gwarancyjny - stanowi część pakietu unijnego, którego łączna wartość to 540 mld euro - to blisko 40 proc. oferowanej unijnej pomocy dla firm mierzących się z konsekwencjami pandemii COVID.Obok wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, EBI skierowała szczególną uwagę na sektor ochrony zdrowia. Pandemia przyczyniła się do zwiększenia zaangażowania banku w tym obszarze i w tej chwili w przygotowaniu są projekty 6 mld euro.Europejski Bank Inwestycyjny działa też na zasadzie umów partnerskich z CEPI, czyli Koalicją na Rzecz Innowacji i Przygotowania do Epidemii oraz Światową Organizacją Ochrony Zdrowia.EBI angażuje też środki w innowacje i nowoczesne technologie.- Czas kryzysu to oczywiście wielkie wezwanie, nie ulega wątpliwości, że rzeczywistość - nie tylko gospodarcza - po pandemii będzie bardzo trudna, niemniej już dzisiaj przygotowujemy się do odbudowy gospodarki i powrotu na ścieżkę wzrostu. Pandemia odgrywa też rolę impulsów czy też katalizatora w niektórych sektorach, jeżeli chodzi o zmiany strukturalne w gospodarce. Widzimy wyraźniej niż przedtem, jak ważna jest rola innowacji i nowych technologii dla kształtowania procesów gospodarczych i budowania odporności na szoki - zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Plan odbudowy pozwoli na zwiększenie inwestycji w sektory, które do tej pory nie mogły liczyć na tak duże wsparcie. Mówię tu nie tylko o ochronie zdrowia, ale też o gospodarce cyfrowej, sztucznej inteligencji, inwestycjach w obszarze ochrony środowiska, klimatu, tzw. zielonych projektach czy też inteligentnych miastach - wymieniała Czerwińska.Jak zaznaczała, EBI dostrzega też cele priorytetowe, czyli inwestycje w innowacje i klimat.- Kierując się tymi celami, jeszcze w bieżącym roku zaangażowaliśmy się, jako bank, w kolejne projekty inwestycyjne w Polsce - to jest projekty farm wiatrowych na Wybrzeżu, Pomorzu, projekt produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych. To wszystko pokazuje, jak bardzo chcemy budować konkurencyjność gospodarki w Polsce. Już dzisiaj przygotowujemy się na odbudowę gospodarki i powrót na ścieżkę wzrostu - mówiła wiceprezes EBI.